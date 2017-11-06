صورة صادمة لأحلام في زفاف هيفاء وهبي

متابعة / البنة الجديدة

لم يعد خضوع النجمات العربيات لعمليات التجميل سراً مخفياً أو خبراً صاعقاً للجمهور. وعلى غرار الفنانات المحبوبات، شهدت المسيرة الفنية للمغنية الاماراتية أحلام تقلّبات واختلافات ضخمة على صعيد الشكل والملامح. واستسلم المحبّون أمام حقيقة لجوئها للجراحات التجميلية والتقنيات الطبية، خصوصاً أنها تتحدث بصراحة عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.لكن مشاهدة صورها القديمة قبل عمليات التجميل والبوتوكس يسلّط الضوء على حجم التغيير وكثرة التعديلات. فما رأيك أن نعود معك بالزمن الى الوراء ونستعرض أمامك كيف كانت أحلام قبل سنوات؟في صورة نادرة وقديمة، من ليلة زفاف النجمة اللبنانية هيفا وهبي وزوجها السابق المصري أحمد أبو هشيمة، حيث كانت أحلام مدعوة الى الحفل. وفي السيلفي الصادمة، تظهر المغنية الإمارتية الى جانب العروس هيفا لالتقاط صورة تذكارية. وتطلّ بملامحها الطبيعية قبل التجميل أي قبل تصغير الانف وتغيير شكل الحواجب والمبالغة بنفخ الخدود والشفاه. وهذا ما جعل الفرق شاسعا بين مظهرها اليوم وشكلها في الصورة.

اللافت في اللقطة أيضاً هو تسريحة أحلام الطفولية، ومجوهراتها الضخمة حول الرقبة وعلى الاذنين.

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