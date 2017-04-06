صهر ترامب يلتقي البارزاني ويزور قاعدة عسكرية في حمام العليل ويحط الرحال في وزارة الدفاع

زار صهر ترامب <جاريد كوشنر> مع قائد الجيش الامريكي القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة حمام العليل والتي تبعد مسافة ستة عشر كيلو متراً فقط من مدينة الموصل. ورأى كوشنر أن تلك الزيارة سمحت له بالحصول على معلومات مباشرة تخص سير العمليات العسكرية من القادة الامريكان المتواجدين هناك، هذا وتأتي رحلة <جاريد كوشنر> في الوقت الذي يدرس فيه ترامب سبل تصعيد حملة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لاستئصال داعش من العراق وسوريا على حدٍ سواء.على صعيد ذي صلة التقى كوشنر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل وناقشا القضايا السياسية وملف الحرب ضد تنظيم داعش وحط رحاله في وزارة الدفاع العراقية.