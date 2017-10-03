صربيا ورومانيا يلعبان في العراق



أبدى الاتحادان الصربي والروماني، موافقتهما بشكل مبدئي، على اللعب في العراق تجريبيا، ضمن إطار سعي أسود الرافدين، لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد العراقي، في تصريح صحفي، إنهم تلقوا موافقة أولية من الاتحادين الروماني والصربي، على اللعب في ملعبي البصرة وكربلاء، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن العراق يسعى لاستثمار قرار رفع الحظر الجزئي عن ملاعبه، من أجل كسب قرار آخر لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد العراقي سوف يدرس أجندة مباريات أسود الرافدين، من أجل تحديد موعد مناسب لوديتي صربيا ورومانيا يشار إلى أن المنتخب العراقي، سوف يواجه نظيره الكيني ودياً في الخامس من شهر تشرين الأول المقبل، على ملعب جذع النخلة.



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