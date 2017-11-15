صدور كتاب (عقد اللون في شعر عنترة وسحيم) عن دار الشؤون الثقافية

بغداد / البينة الجديدة

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة نقد كتاب (عقدة اللون في شعر عنترة وسحيم)، الكتاب يقع في 247 صفحة من القطع المتوسط.تضمن الكتاب فصول ثلاثة كانت سمة الفصل الأول بـ (التسمية المباشرة والتعبير عن العقدة) تشعب على مبحثين جاء الأول بعنوان (التسمية المباشرة للون الأسود) كان فيه إن اللون الأسود بما فيه من قوة راكزة في فعله في النفس وقدرة نافذة في الروح واستطاعة راسخة في سباقلته المختلفة التي ورد فيها ذكره ومقاماته المتنوعة تجعله عنصراً فاعلاً في تجربة الشاعر فتنصهر فيه جميع الدلالات الحقيقية والمجازية.أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان (التغيير عن العقدة باللون المضاد (الأبيض)) أما الفصل الثاني فقد وسمته بـ (بروز الأنا والأخر لدى لشاعرين) وكذا أنشعب في شعبتين (مبحثين) كانت لكل مبحث (شعبة) سمة فالأول وُسم بـ (بروز الأنا لدى الشاعرين) أما الأخر فقد وُسم بـ (بروز الأخر لدى الشاعرين) .أما الفصل الثالث فقد وسم بـ (اثر عقدة اللون الأسود في تكوين الصورة ورسمها) وكذلك جعلته في مبحثين جاء الأول بوسم (اثر العقدة في تكوين الصورة الحسية) وجاء الأخر بعنوان (اثر العقدة في رسم الصورة التخييلية).



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