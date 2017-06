صدور رواية (فرح) للإعلامية هند احمد

بغداد / البينة الجديدة

صدرت عن دار متن للطباعة والنشر رواية (فرح) للكاتبة الإعلامية هند أحمد وتتناول الرواية التي جاءت في 174 صفحة من القطع المتوسط، احداثاً – نسجتها الكاتبة بدقة وواقعية – تعكس جزءاً من الواقع الاجتماعي الذي عاشه العراق في المدة التي اعقبت سنة ٢٠٠٣. وتسلط الضوء عبر احداثها – المحبوكة بطريقة مشوقة ومليئة بعنصر المفاجأة – على مشكلات حقيقية متفشية في مفاصل المجتمع التربوية والصحية والأمنية والاجتماعية والثقافية وتدعو بين – طيات صفحاتها – الى ضرورة الوعي وتحصين النفس والنهوض بواقع المجتمع عبر مجموعة من الرسائل الهادفة الموجهة الى الطبقة المثقفة، التي جاءت تحت عنوان: (فرح).



