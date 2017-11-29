صالون بغداد الثقافي وحسن العلوي ومنهاج موسع للشهر المقبل .. شخصيات سياسية وثقافية وادبية تشيد بالجهود المنجزة لصالون بغداد الثقافي

كتابة / كريمة القيسي

تصوير/ كريم الدفاعي

استضاف صالون بغداد الثقافي في نادي العلوية المفكر العراقي حسن العلوي وادار الحوار الرئيس المؤسس للصالون الزميل عبد الله اللامي نقيب الصحفيين العراقيين الاسبق الذي رحب بالحضور الكريم الذي شكل نخبة خيرة زاد عن مئة وعشرين من مثقفي وسياسيي واعلاميي العراق وشكر ادارة نادي العلوية على ما تقدمه من خدمات كبيرة للضيوف, وبدأ العلوي حواره بعرض توثيقي تخللته الطرافة البغدادية التي عرف بها العلوي عن مسقط رأسه في العباسية قرب الجسر المعلق في الكرادة.. وتناول المسيرة الحياتية التي انتسب اليها وتطرق الى الحاضنة الثقافية والفقهية والسياسية التي عاش فيها العلوي مع شقيقه هادي وبقية اخوته غير الاشقاء وهم جميعاً شقوا طريقهم في عالم الثقافة والعلم والفلسفة والصحافة وتطرق العلوي الى دور ثانوية الكرخ التي تمثل بطلابها قلعة حصينة بينما مثلت الثانوية المركزية في الرصافة نهجا اخر برغم ان كلا الثانويتين اسهمتا في رفد العراق بالكوادر المتقدمة واستغرق حديث العلوي اكثر من ساعتين من الارتجال والانسيابية المدهشة والذاكرة المتقدة لشخصية العلوي وهي تدخل عامها الرابع والثمانين الى سرد محطات اساسية ومفصلية في حياته بعد عام 1979 عندما تعرض الى مظالم النظام ومحاربته في رزقه وعقيدته ما اضطره الى الهروب خارج العراق وبقي يقاتل النظام حتى سقوطه عام 2003. وتفاعل الحضور الكريم مع المفكر العلوي من خلال المداخلات والتعقيبات وقد اعربت هذه الشخصيات السياسية والثقافية والاعلامية عن اعتزازها بالبداية المباركة التي بدأها صالون بغداد الثقافي وبرنامجه في نادي العلوية واشاد بالجهود المتميزة التي بذلها الرئيس المؤسس للصالون عبد الله اللامي ومساعدوه خلال باكورة نشاطه مع المفكر حسن العلوي وتحدث في البدء الامين العام للتيار العربي زيدان النعيمي وحسام الصفار رئيس مجموعة الاعلام الحر والكاتب السياسي عكاب سالم الطاهر ورئيس تحرير جريدة الزمان الدولية الدكتور احمد عبد المجيد ونائب الامين العام لاتحاد الأدباء حسين الجاف وأياد بركة رئيس مجموعة بركة للاعلام والقيادية الشيوعية سافرة جميل حافظ وغيرهم من هذه الشخصيات التي حضرت ندوة العلوي وتمنوا ان يصدر الصالون برنامجه الثقافي للفترة المقبلة واهتمامهم لحضور النشاطات المستقبلية .



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