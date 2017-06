صالــــــــــح خلفــــــــاوي وساميــــــــة خليفــــــــة في ( سرديات نخلـــــــــة )

قراءة / طالب الدراجي

للأدب التفاعلي عدة اتجاهات متنوعة تختلف في مضمونها ومحتواها من حيث التشكيل والبناء عن بعضها , لقد ظهر أول عمل لهذا النوع من الكتابة عام 1986 في رواية (الظهيرة) ميشيل جويس , كتجربة هي الأول من نوعها ثم تلتها تجارب أخرى لـ (بوبي رابيد )العمل الروائي , أما على مستوى الشعر فقد كانت التجربة لـ ( روبرت كاندال ) وقد اختلفت طرق الكتابة في الأدب التفاعلي على نحو مخصص بين طريقة وأخرى , فبعضهم كتب النص الروائي أو القصصي وطرحه للجمهور ليضيف عليه أو يجتهد فيه أو يكمله أو يحاكيه , وبعضهم كتبه كسؤال ما يكون الرد عليه تبعا لطبيعة السؤال , وبعضهم كتبه كعمل مشترك يتطرق لحالة أدبية محددة كالسرد والشعرية وما شابه ذلك .سرديات نخلة ، لم يكن العمل الأول للروائي صالح خلفاوي ، التجربة هذه لها تجربة سابقة لنفس الروائي على الورق مع مجموعة من القصاصين عام 2008 هم كل من القاص صالح خلفاوي والقاص علاء حميد الجنابي والقاص سعد عباس السوداني والقاص عبد الكريم حسن مراد, وكان مشروعهم هذا تحت عنوان (مقاطع حمادي التفاعلية) وبذلك يصبح الروائي صالح خلفاوي رائد القصة التفاعلية في العراق , مع ما واجهه الخلفاوي من تحدي وانكار لهذه التجربة ومشروعه فيها , الا انه أصرَّ على المواصلة ومحاولة أحياء هذا المشروع والدعوة له حتى عقدت جلسة أدبية في مقر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العراقيين عام 2012 – لمناقشة هذا المشروع ودراسته .

ان ما اراده الروائي صالح خلفاوي بهذه المشروع هو البحث عن أساليب سردية جديدة تتناسب مع الواقع الأدبي الحديث وتؤسس للقارئ أفكارا جديدة تخرجه من الرتابة والجمود والقوالب القديمة التقليدية التي هيمنت على القصة العراقية , لذلك جاءت رواية (سرديات نخلة ) متفاعلة مع امرأة أديبة وكاتبة من لبنان (سامية خليفة ) لتكون هي الشريك في هذا العمل الجديد واعتقد جازما ان محاولة الخلفاوي بهذا العمل المشترك ما هو الا الاصرار والارادة التي تدفعه للمضي قدما في مشروعه التفاعلي منطلقا من روح العصر نحو تحديث العملية السردية وفق الرؤى التي تبنتها الحداثة وما بعد الحداثة .

(سرديات نخلة ) التجربة الثانية للروائي صالح الخلفاوي وهي تشق طريقها نحو النجاح وأن كان هذا الطريق في بداياته , الا انه في النهاية سيكون له مكان الخاص والمميز بين الأساليب الأدبية الجديدة لتطوير المهارات وتنويع الأسلوب السردي والشعري وتوجهاته نحو التجديد والتغيير من أجل الابداع.



