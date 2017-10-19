شيرين رضا: عمرو دياب لم يُسبب لي عقدة زواج

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أكدت الفنانة شيرين رضا أن طليقها الفنان عمرو دياب لم يسبب لها عقدة زواج. مشيرة إلى أنه ناجح في كل شيء ولا يمكن تحميله سبب فشل حياتهما الزوجية، خاصةً وأن زواجهما تم وهما في عمرٍ صغير. وأشارت إلى أن تجربة الإرتباط المبكرة ساهمت في تشكيل شخصيتها ووعيها، لكنها في الوقت نفسه ترى أن الزواج مشروع فاشل لا داع له وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة» مساء أمس أنها لا تشعر بالندم، لكنها في الوقت نفسه لا تفكر في تكرار التجربة الآن. خاصةً وأنها رفضت عروضاً للزواج بعيد انفصالهما منذ فترةٍ طويلة.وحول حضورها لحفل عيد ميلاده، قالت أن بينهما عشرة وصداقة ولم تتردد عندما دُعيت لحضور الحفل. هذا وأكدت أنها أصبحت متفرّغة للفن بشكلٍ كامل منذ 5 سنوات تقريباً مع سفر ابنتها الوحيدة نور للدراسة في الخارج، بعد أن كانت منشغلة برعايتها. مشيرةً إلى أن أول عمل قدمته بعد سفرها كان مسلسل «الصفعة» مع شريف منير.وتطرقت إلى دورها بفيلم «فوتوكوبي» المقرر عرضه قريباً بالصالات بعد عرضه في مهرجان الجونة بدورته الأولى وحصد جائزة أفضل فيلم سينمائي، فاعتبرت الجائزة بمثابة تقدير وشكر للقائمين على صناعة الفيلم الذي يناقش قضية كبار السن بالرغم من قلة الأعمال السينمائية المصرية التي تناقش هذا الجانب من حياتهم.وأضافت أنها لجأت إلى التبرّج(الماكياج) لتقديم شخصية السيدة الطاعنة في السن حتى تكون أكثر واقعية. وقالت أنها متصالحة مع نفسها وتدرك أنها ستتقدم في العمر في نهاية المطاف.



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