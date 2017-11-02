شيرين تعتذر عن حفلها مع «حماقي»

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إعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن المشاركة في الحفل الغنائي المقرر إقامته مساء يوم 23 نوفمبر الجاري بجامعة مصر. حيث كان يفترض أن تشارك مع محمد حماقي في الحفل بحسب ما أعلن منظموه الذين كانوا يستعدون لطرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت «عبد الوهاب» بحسب مكتبها الإعلامي أنها لم تتعاقد على الحفل بشكلٍ نهائي مع الجهة المنظمة، ولم تبلغهم بقرارها النهائي بالموافقة على أو الإعتذار. مشيرة إلى أن سبب اعتذارها يعود لانشغالها بالتحضير للألبوم الجديد والمقرر طرحه قريباً والذي ستعود من خلاله لسوق الكاسيت بعد غياب.

يُذكر أنها أرسلت في وقتٍ سابق باقة ورد للفنان محمد حماقي وهنأته بمساركته في لجنة تحكيم برنامج «The Voice» بعضوية لجنة التحكيم، بعد أن شاركت هي في عضويتها خلال المواسم الثلاثة الماضية.



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