شيرين تحتفل بميلادها مع طليقها وبناتها

متابعة البينة الجديدة

إحتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ37 خلال حفلها الأخير في البحر الميت بحضور الآلاف الذين شاركوها بأغنية العيد خلال تواجدها على المسرح. وفاجأ ياسر خليل مدير أعمال شيرين الفنانة المصرية باصطحاب ابنتيها مريم وهنا لمرافقتها إلى الأردن والإحتفال معها بعيد ميلادها. وكذلك تواجد طليقها الموزع الموسيقي محمد مصطفى.ولقد احتفلوا مرتين متتاليتين. الأولى في الكواليس والثانية على المسرح حيث تم إدخال قالب الحلوى الذي يحمل صورة شيرين برفقة ابنتيها إلى المسرح.هذا وكانت «عبد الوهاب» قد أعلنت في أكثر من مناسبة أن علاقتها مع طليقها الموزع محمد مصطفي أكثر من ممتازة، رغم مرور سنوات على انفصالهما. حيث أكدت على أنهما بعد الانفصال قررا أن يقيما في بنايةٍ واحدة ليكونا قريبين من بعضهما البعض من أجل تربية ابنتيهما مريم وهنا.

شارك الخبر