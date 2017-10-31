شمم الحسن في مسلسل مصري

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تعاقد الفنان العراقي، شمم الحسن، على لعب دور البطولة في مسلسل مصري جديد يحمل عنوان»خيانة عظمى»، الذي سيخرجه احمد حسن.

المسلسل هو بطولة جماعية يتقاسم الحسن البطولة مع الفنانين حنان مطاوع ووليد فواز وفراس سعيد واحمد صيام وهالة فاخر وإسماعيل شرف، بالاضافة الى محمود حجازي. وسيكون مسلسل «خيانة عظمى» خارج الموسم الرمضاني وهو من 45 حلقة، وصناع العمل يكثفون التحضيرات واللقاءات للاتفاق على تفاصيله.

العمل من تأليف عبدالله حسن وامين جمال، فيما حرص صناع المسلسل على التكتم عن تفاصيله حتى اكتماله.



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