شمس الكويتية: الألقاب ليست إلا وساما للحمقى!

متابعة البينة الجديدة

دائما ما تكون التغريدات التي تكتبها الفنانة شمس حديث الشارع الفني بسبب جرأتها وملامستها لجزء كبير من الحقيقة الفنانة الشابة غردت مؤخراً قائلة: «احتاج إلى حاقدين جدد لأشعر بنجاحي، فالقدامى قتلوا انفسهم ولم يؤثروا في مسيرتي .. « وفي تغريدة لاحقة قالت: «الألقاب ليست إلا وساما للحمقى» .

ويبدو أن هذه التغريدات أثارت جمهور غريمتها الفنانة أحلام حيث كثفوا الردود على هذه التغريدات تحديداً ، كما ذكر أحد المتابعين ان ام كلثوم كانت تلقب بكوكب الشرق ومحمد عبده فنان العرب وفيروز بجارة القمر وتساءل بعد ذلك: هل هؤلاء حمقى . بينما ذكر البعض أن شمس كانت تقصد الفنانة احلام بجميع التغريدات السابقة والدليل حرب الألقاب وإستناداً للمشاكل التي كانت بينهما فيما سبق وكذلك تصريحات كل واحدة ضد الأخرى في برامج ولقاءات ومؤتمرات صحفية مختلفة. وبعد كل هذا أضافت شمس مؤخرًا صورة لها وهي تبكي وعلقت عليها : كنت أعظم حب لي في حياتي واليوم انت أعظم أحزاني .



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