شكر وامتنان

تتقدم الباحثة والاعلامية شيرين محمود عباس بالشكر الجزيل لجريدة البينة الجديدة لاهتمامها بما يصلها من مقالاتها كما وتشكر الاعلامية شيرين الصحفي عكاب سالم الطاهر وجهوده المتواصلة بالكتابة على صفحات صحيفة البينة الجديدة الغراء . كما وتثمن اسرة تحرير الصحيفة دور الباحثة شيرين محمود والاستاذ عكاب سالم وجميع من يبعث الى صفحاتها التي تستقطب جميع الباحثين والكتاب العراقيين بلا استثناء وهي تمارس دورها الاعلامي كونها منبرا لجميع العراقيين وتدعو الى مواصلة الابداع ومد جسور الثقة بين الجريدة والكتاب والقراء الاعزاء .



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