شكراً كاكه مسعود

واثق الجابري



العراق بعد 25 ايلول 2017م ليس كما هو قبلها، وكأنه يشهد قفزة نوعية في بناء الدولة والرقي الديمقراطي بعد سنوات من التعثر والفشل والتضارب السياسي، وبعد الإستفتاء لا يمكن إدراج كل فعل باتجاه الإستفتاء على أنه سلبي، ولا كل من أرتفع صوته ومواقفه على أنه إيجابي، كما ليس من سكت عن تصرفات الأقليم طيلة السنوات بالضد وحدة العراق أو تغاضي عن المقدرات والثروات؛ فبعضهم لعبور مرحلة وآخر لأغراض حزبية وشخصية.

بعد الإستفتاء تحالف الفرقاء وتخالف الحلفاء وكُشفت أشياء لم نتحدث عنها سابقاً، وتوحد معظم الشعب والساسة، مع نأي مجموعة الباحثين عن ذاتهم المفقودة. لا بأس أن يتحدث الإنسان عن الحلم ويتمناه حقيقة ، وما حديث مسعود البارزاني عن حلم الإنفصال، كمن أغمض عينيه وانتظر حلماً تمنى تحقيقه بالواقع، وصنع منه مجداً وبطولة قومية في ختام عمل سياسي، لتغطية تناقضات الأحلام السابقة ومآلات الخلاف الكردي، وصولاُ الى الأزمة المالية ونقص الرواتب، وحسم ولاية الأقليم بعد عامين من تعطيلها ، وإدراك أن الوقت مناسب مع قرب الإنتخابات وتحديد رئيس ومن المؤكد لن يكون البارزاني، بعد تجاوز الدستورية والعقلانية والديمقراطية؛ إلاّ إذا تحول النظام الى دكتاتوري.

كان معظم السياسيين لا يتحدثون عن مشاكل الأقليم، بل نحن أيضاً لا نتطرق لنقاط الخلاف؛ على إعتبار أن المرحلة السابقة مرحلة وضع لبنات الدولة، ولابد من طمأنة الأطراف السياسية والمكونات، ومنهم الكرد الذين كانوا مهددين بالإبادة والتشريد من الإنظمة المتعاقبة، وكُتب دستور يعنى بحقوقهم وضمان سيادتهم ورفاهيتهم، ولكن البارزاني بتصرف أحادي في وقت نهوض الدولة من كبوة الإرهاب، للوقوف بموقعها الأصلي عالمياُ وأقليمياً؛ جاء بمشروع الاستفتاء والتقسيم، وهو عالم بعدم إمكانية تطبيقه، ولا تقوم دولة بين رفض محلي واقليمي ودولي، والمتضرر الأول الشعب الكردي، وسينتهي التقسيم الى حروب أهلية تُشعب المنطقة.

إن اصرار البارزاني على إجراء استفتاء والدعوة للإنفصال، بطرح لا يناسبه الزمان والمكان؛ عجل من دوران العملية السياسية للإنتقال الى مراحل ما بعد حكومات المشاركة والشراكة والوحدة والمصالحة الوطنية والقرارات التوافقية ؛ وإصراره على المضي بالمشروع التقسيمي البديل لداعش، غلق ابواب المجاملات و وفتح أسئلة كثيرة عن واردات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات، وقرارات المحاكم المنفصلة عن المركز، ولا تُعطى للمواطن الكردي، وعن الهيمنة على المناطق المتنازع عليها، ونفس السؤال سيكون عند المواطن الكردي وسيطالب بترسيخ الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة ، وإنتخاب رئيس جديد لا يُدخل الاقليم بصدامات، أو يقطع الرواتب لتأليب الرأي العام على المركز بدغدغة المشاعر القومية .

خطأ البارزاني قاتل وأطاح بالحلم الكردي الى الأبد، ويمكن استثماره لتقريب الأحزاب الكردية المعارضة للإستفتاء، ولا بأس أن تكون شظايا الاتحاد الوطني ركيزة الإنطلاق.

شكراً كاكه مسعود وقد كشفت لنا أن الشعارات أحياناً لا تُطابق الفعل العملي، وأن البعض يختلف في النضال عن وجوده بالسلطة، شكراً لتوحيدك صف العراقيين كما توحدوا ضد داعش، ولا يغرنك ثوار الفنادق والبعثيون ومعارضو السلطة ومن يتوقعون خسارتهم للمرحلة القادمة، ولا تأمن لناكر جميل التضحيات وقوافل الشهداء والمساعدات، متناسين مَنْ فتحوا بيوتهم وجوامعهم وحسينياتهم ومراقد أئمتهم لإيواء النازحين ، فهؤلاء في يوم كانوا ضدك واليوم يناغمونك وغداً سيكونون مع من يضمن لهم السلطة والمال، شكراً كاكه مسعود نقضت كل العهود والمواثيق وأنكرت دماءً اختلطت في حلبجة وسنجار، ورفاق الدرب والشهداء الّذين دافعوا عن اخوانهم الكرد من الدكتاتورية الى الإرهاب ، وأوضحت لنا صورة أنك لا تدافع عن قومية، وللكرديات أزواج عرب وللعربيات أزواج كرد وستفرق بينهم، وسوف تتنازل عن الكرد في بغداد والكوت ومناطق يشكلون أقلياتها، ولكنهم سيكونون معززين مكرمين بين اخوتهم ويقولون شكراً كاكه مسعود أخطأت التصويب وأصبت نفسك، واعتمدت على مستشارين كتبوا نهايتك، وشكراً وقد كشفت من مع العراق ومن ضد شعبه .