(شغالتنا ارجنتينية).. جديد الفنان احمد الركابي

كشف الفنان احمد الركابي ان فيلم» شغالتنا ارجنتينية سيشكل انعطافة كبيرة في السينما العربية وخصوصا الاماراتية، كونه يجمع بين نجوم العراق والامارات ودول اخرى في تجربة سينمائية كوميدية جديدة جرى تصويرها بين الإمارات والهند والأرجنتين، مشيرا الى انه يلعب دور البطولة الى جانب الفنان أحمد خميس، وعبد الرحمن الزرعوني، ويوسف الكعبي من دولة الامارات، اضافة الى ديفا رياشي من لبنان ، ومرفت نصر من سلطنة عمان ، واكرم العيسوي من الأردن وآخرين علما ان الفيلم من اخراج الفنان العراقي حامد صالح، ومن انتاج شركة دجلة للانتاج والتسويق الفني.

وتابع الركابي حديثه، الفيلم ذو طابع كوميدي يحاول إيجاد بعض الحلول لمشاكل العائلة العربية والاماراتية تحديدا، لافتا الى انه ادى شخصية وائل الذي يمتلك روح المغامرة ومن خلال أفكاره المتنوعة يحاول إيجاد الحلول والمعالجات لتلك المشاكل، وان مدة الفيلم 90 دقيقة.

اما بالنسبة للدراما العراقية وغيابها، قال: لا تزال تعيش في سبات منذ عدة سنوات ولا اعتقد انها سوف تنهض في الوقت القريب لعدم اهتمام قطاع الإنتاج بإنتاج اعمال ذات مستوى تستطيع المنافسة في سوق الدراما العربية، مؤكدا ان الممثل العراقي لا يقف في مكان معين، دائما يسعى للاشتغال وخصوصا اذا كان النص مميزا والشخصية يعشق اداءها.

وطالب الركابي، الجهات الحكومية والمؤسسات القائمة على الدراما والسينما، باعادة النظر لحل هذه المشكلة التي وقفت دون حلول حقيقية سريعة تنهض بها، مؤكدا ان الاعمال الدرامية والسينمائية تسهم بشكل كبير في تثقيف الجمهور وبناء افكار نموذجية لدى عقول الشباب.



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