شعرية الماء .. في مجموعة «يغير الوانه البحر» لـ (نازك ملائكة)

البينة الجديدة / رنا محمد نزار

ضمن سلسلة «الموسوعة الصغيرة» التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة اختار الدكتور « كريم حسن اللامي» موضوع شعرية الماء في مجموعة «يغير الوانه البحر» لـ(نازك الملائكة)، ليقدمها دراسة على الوجهة الفنية في قراءة شعرها ان السمات الخاصة بهذه الدراسة، من الممكن تلخيصها في المعايشة المستديمة للمجموعة «يغير الوانه البحر» معايشة أدت الى قراءتها لمرات عدة، وكل قراءة تختلف عن سابقتها من حيث الكشف والتفحص والبحث عن المدلولات كانت مستترة في القراءة الأولى، ومرد هذا إلى المجموعة نفسها الممتلئة خصوبة وحيوية، ورافقت تلك المعايشة إطلاعاً كافياً على ما كتبته الشاعرة من مجاميع شعرية أخرى، والاكثر من ذلك ان الشاعرة كانت لها رغبة في الانفلات من القيود لتقدم انجازاً مهماً كان اشبه بينابيع من الحياة تسربت الى جسد النصوص لتمدها بالتجدد، ومما يشير بالقوة الى متانة الأساس الذي ابتنته نازك الملائكة لنفسها في هذه المجموعة، ويكشف عن استعدادها في انها تلتزم خطاً فكرياً لا تحيد عنه، يقوم على الاقناع والمحاججة، وهذا الاتجاه يتطلب اسلوب مناسباً في التوصيل والتلقي، وهي غالباً ـ ونعني الشاعرة ـ تتحسس مصير البشرية بمصيرها هي وبحدود لا يمكن وصفها.واعتبر الكاتب في مقدمته الشاعرة نازك الملائكة موهبة خالصة لوجه الشعر والإبداع والحقيقة فهي دوماً تبحث في نتاجين عن المزيد من الأسئلة التي تلفت الانتباه والتي تركز على الهم الوجودي الذي يكشف عن مغزى ما او حالة يكون الفكر فيها غير مفصول عن الحياة.



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