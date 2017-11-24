شعب «درّة الزبد» يغادر «الواق واق»… موعدنا في رمضان!

متابعة / البينة الجديدة

في قالب غني بالكوميديا والشخصيات المبتكرة، وبين الواقع والخيال، تحاول أحداث المسلسل الذي كتبه ممدوح حمادة وأخرجه الليث حجو الإجابة عن مدى قدرتنا كشعوب عالم ثالث على إعادة بناء مجتمعاتنا بصيغة جديدة إذا تسنّى لنا ذلك. ثلاث عشرة ساعة سفر من دمشق مروراً ببيروت وصولاً إلى طبرقة في شمال غربي تونس، ومنها ساعة ذهاباً وأخرى إياباً إلى غابات «عين دراهم» الساحرة، التي اختارها المخرج السوري الليث حجو مع «رأس أنجيلا» على شواطئ بنزرت؛ كموقعين رئيسَيْن لتصوير أحداث مسلسل «الواق واق» (تأليف ممدوح حمادة، وإنتاج شركة «إيمار الشام») لموسم دراما 2018.



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