شركة نفط البصرة ترعى الاجتماع الختامي لخطة الطوارئ الوطنية للانسكابات النفطية مع الجانب الياباني

البصرة / البينة الجديدة

برعاية هيأة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة تم عقد الأجتماع الختامي لإنشاء خطة الطوارئ الوطنية للانسكابات النفطية، على قاعة المركز الثقافي النفطي، والذي عقد بين الجانب الياباني المتمثل بمنظمة JICA اليابانية للتنمية والتعاون الدولي والجانب العراقي المتمثل بوزارات النفط والبيئة والنقل والمواصلات والموارد المائية، حيث حضره ممثلون عن الوزارات وشركات نفط البصرة والشمال وميسان والوسط والخطوط والأنابيب والموانئ العراقية ودائرة البيئة والدفاع المدني في البصرة، وقد استعرض الجانب الياباني أدوار واستعدادات المسؤولين على تنفيذ الخطة ومراحلها.وقال مدير هيأة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة رياض جبر منعوت هذه الخطة تمثل نقطة مهمة ووثيقة رئيسية للقطاع النفطي وخصوصاً المنطقة الجنوبية كونها عرضة للمخاطر البحرية وحوادث الانسكابات النفطية وتحتوي على نقاط تصدير واسعة، لذلك ستضمن هذه الخطة للجانب العراقي حق التعامل والتعاون مع دول الجوار وإدخاله ضمن المعاهدات الدولية في منطقة الخليج والمناطق الأخرى من خلال الحصول على الوثيقة الرسمية لخطة الطوارئ الوطنية للانسكابات النفطية التي يُعتمد عليها في قطاع التأمين والاستخراج والنقل .وعن أهم خطوات ونتائج الخطة أضاف منعوت ان هذا الاجتماع الختامي جاء بعد عدة اجتماعات قد عقدت في أربيل والأردن وإيران، ومن خلال وضع الخطة سنستكمل جميع إمكانياتنا في مكافحة أي حادث انسكاب نفطي بالتعاون مع دول الجوار، وقد تم تقسيم الخطة جغرافياً إلى ثلاثة محاور، الأول المحور الجنوبي ويقع ضمن مسؤولية شركتي نفط البصرة والموانئ العراقية، الثاني محور الوسط لشركة الخطوط والأنابيب، الثالث المحور الشمالي لشركة نفط الشمال، هذه المحاور جاهزة للاستجابة لمعالجة أي حادث انسكاب نفطي . كما بين مسؤول شعبة المياه في وزارة النفط رئيس المهندسين نشوان محمد أن المشروع على مرحلتين، الأولى جمع المعلومات الكافية للمشاريع النفطية والأنابيب والمصافي والإنتاج وكل ما يتعلق بالعمليات النفطية، والثانية المباشرة بإعداد الخطة للمشروع .

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