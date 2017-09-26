شركة مصافي الجنوب تكرم عوائل الشهداء

البصرة / البينة الجديدة

لمناسبة انتصارات قواتنا المسلحة وحشدنا المقدس وتكريما لعوائل الشهداء أقامت شركة مصافي الجنوب مؤخرا أحتفالا كبيرا استذكارا لبطولاتهم الفذة وتضحياتهم الغالية حضر الاحتفال المدير العام السيد حسام حسين ولي والسادة رئيس هيأة الحشد الشعبي في المحافظة الحاج عمار الجعفري وآمري المقر المسيطر وفوج حماية مصفى البصرة والكادر المتقدم وذوي الشهداء وجمع من مجاهدي شركتنا ومنتسبينا. بدأ الاحتفال بتلاوة آي من الذكر الحكيم بعدها قرأت سورة الفاتحة وقوفا ترحما على ارواح شهدائنا الابطال ثم عزف النشيد الوطني تلاها عرض فيلم يستذكر شهداء الشركة ويمجد ذكراهم وبطولاتهم الخالدة.ثم القى السيد المدير العام لشركتنا كلمة جاء فيها:نقف اليوم بكل اجلال واكبار لنحتفي ونكرم كوكبة من صفوة أبناء شركتنا الذين لبوا نداء المرجعية الرشيدة وتقدموا لأداء الواجب المقدس من الذود عن حياض الوطن ومقدساته العظيمة، أن كل ما نقوم به ومهما بلغ حجمه لايمكن ان يفي هؤلاء الأبطال الغيارى من حشدنا الشعبي وجيشنا العراقي وكل قواتنا المجاهدة الذين وقفوا ضد الباطل والإرهاب داعش الكفر والظلال حتى دحروه وقطعوا اوصاله وحققوا لنا النصر المؤزر..وثمن خلال كلمته كل المبادرات والمساعدات الكبيرة والمستمرة لوزارة النفط بشكل عام وشركة مصافي الجنوب على الخصوص بتقديم الدعم والاسناد لرجالنا في الحشد الشعبي وابطال قواتنا المسلحة كما شكر كل الجهود الحثيثة في هذا المجال التي ساهمت معنويا وماديا ولاتزال حتى يتحقق نصرنا الكبير على اعداء الانسانية دواعش الظلام.وتخلل الاحتفال كلمات وقصائد واهازيج بالمناسبة وفي ختام الحفل قام السيد المدير العام والسادة الضيوف ومدراء الهيئات في الشركة بتوزيع الواح تذكارية اضافة الى تسليم الاوامر الادارية بتخصيص قطع اراضي لعوائل الشهداء وشهادات تقديرية لمجاهدينا من منتسبي الشركة.



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