شرف المهنة في زمن المحنة

محمد عبد العظيم



ان الحقائق المغلوطة والاختراقات الخطيرة التي يحاول ان يحققها التضليل الاعلامي عن طريق سياسة دس السم في العسل على الصعيد العربي والعالمي فعندما تغيب اخلاقيات المهنة عن الساحة الاعلامية نجد بعض الاصوات النشاز التي تحاول بث صور واحداث زائفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة الهدف منها الترويج او الشهرة او تشويه الصورة الناصعة للقوات الامنية وهم يقارعون هذا التنظيم الدموي الذي يطمح الى بناء دولة (الخرافة) دولة اللا اسلام، فبدلا من التحفيز والتمجيد بهذه الانتصارات نجد سيلا من الاقلام المأجورة والاصوات النشاز التي تنعق وتسعى جاهدة لترسيخ مفهوم الحقد والكراهية والاقتتال الاهلي والسؤال هنا: اين الضمير المهني؟ اين الهوية الاعلامية التي تحدد الهدف والغاية؟ … اتقوا الله في مهنة المتاعب هذه المهنة الجليلة التي تنادي بالحقيقة والعدالة والسلام..هذه المهنة التي تسعى الى التوحيد لا الى التفريق كفاكم لعبا على الاوتار الطائفية على اوتار الكذب والتضليل من اجل جني الارباح على حساب شرف المهنة، لنغادر ثقافة غسل الادمغة والتسقيط والرقص على جراح الاخرين، لنعيد التوازن الاخلاقي المطلوب بين حرية الاعلام ومصلحة الوطن ولنعالج الاخطاء بموضوعية ووعي يجعل من المادة الاعلامية مادة بناءة لا هدامة ترتقي بقيمة الاعلام واهدافه السامية في عرض الحقيقة وعدم تزييفها. ومن هذا المنطلق يجب علينا ان نعيد لهذه المهنة ثوابتها الحقيقية والاخلاقية في نشر رسالة تميز بين التنوير والتزوير..رسالة تجعل من الاعلام صرخة حق بوجه الباطل.