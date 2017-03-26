شرطة بابل .. ضبط مخطوطة اثرية قيمتها ٤٥ مليون دولار تعود لزمن النبي سليمان عليه السلام

البينة الجديدة/ وسام الزبيدي

اعلن اللواء علي حسن مهدي كوة الزغيبي قائد شرطة محافظة بابل تمكن الاجهزة الامنية بالمحافظة من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتهريب الآثار ، وضبط مخطوطة اثرية تعود لعصر النبي سليمان عليه السلام ، أشار الزغيبي بعد ورود معلومات مؤكدة من مديرية مخابرات بابل بتواجد عناصر يرومون تهريب المخطوطة خارج العراق وبيعها بمبالغ طائلة بحسب الاعترافات التي ادلى بها المتهمون مؤكدا تشكيل فريق عمل من قبل قسم مكافحة الجريمة بامرة العقيد ادهم الصالحي للقبض على المتهمين بالتنسيق مع مديرية الامن الوطني وقسم مكافحة الجريمة الاقصادية في بابل لتنفيذ العملية وبعد التوصل للمتهمين تم استدراجهم الى مركز مدينة الحلة بهدف اتمام بيع المخطوطة بمبلغ ٤٥ مليون دولار الذي حدده احد المتهمين وخلال الوقت ذاته تم تطويق المدينة بعناصر ومفارز امنية خشية هروب المتهمين بعدها نفذت القوة واجبها واسفر عن القبض على العناصر الثلاثة من مهربي الاثار وضبط المخطوطة بحوزتهم وهي عبارة عن جلد غزال بشكل مستطيل مكتوب عليها كتابات بلغة غير معروفة فيما قال العقيد ادهم الصالحي مدير مكافحة الجريمة ان احد المتهمين كان جنديا في الجيش العراقي ابان الغزو العراقي للكويت وخلال ذلك تم سرقة المخطوطة من متحف الكويت الوطني ، مشيرا ان لغة المخطوطة لم يتم التعرف عليها لانها تعود لازمنة قديمة جدا مؤكدا ارسالها الى الجهات المختصة بالاثار بغية التعرف عليها ومعرفة عمرها وبين ايضا ان المعتقلين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء .