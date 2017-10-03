شخصية العباس.. الوراثة والبيئة

السيد محمد علي الحلو

امتازت شخصية العباس بن علي عليهما السلام بصفات عدة كانت مضرب الامثال , وكان لاهتمام الامام علي عليه السلام به الاثر المهم في تعزيز هذه الصفات لدى العباس عليه السلام فالامكانيات المتعددة هي السمة البارزة للامام امير المؤمنين عليه السلام ولابد ان تنعكس هذه الصفة على اولاده الاخرين , وكان للعباس بن علي عليه السلام امكانية التلقي بشكله الايجابي لهذه الصفات المهمة في شخصيته .

ادرك الامام امير المؤمنين عليه السلام ضرورة مراعاة الحالة الوراثية التي ستساعد كثيراً في اقتناء الصفات التي يُراد لها ان تنتقل الى وليده القادم , لذا فقد نقل المؤرخون بأن الامام حينما عزم على الزواج طلب من اخيه عقيل امرأةً من فحولة العرب آبائها وشجعانهم, وكان يغب عن ذهنه افضل هذه القبائل , الا انه اراد ان ينوه الى امرٍ مهم وهو:

الاخذ بالاعتبار في مراعاة ذوي الاختصاص واعطاء دورهم في التنوع المعرفي الذي يحتاجه المجتمع , لذا فإن خطوة الامام عليه السلام هذه تؤكد على ضرورة احترام الاختصاص وعدم اقصاء ذويه , ومهما بلغ الانسان من مرتبة ما فلابد ان يشارك ذوي الاختصاص في قراراته .

فقد اورد المؤرخون ان الامام امير المؤمنين عليه السلام استشار اخيه عقيل في امرأةٍ يتزوجها ذات مواصفات محددة, تنتمي الى افضل بيوتات العرب في الشجاعة والبأس , فقال لأخيه عقيل : ((اطلب لي امرأةً ولدتها شجعان العرب , حتى تلد لي ولداً شجاعاً))

وفي لفظ آخر: (( انظر اليّ امرأةً قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها , فتلد لي غلاماً فارساً.

فقال له عقيل: تزوج ام البنين الكلابية , فانه ليس في العرب اشجع من آبائها .))

وفي هذين النصين نجد ان الامام علي عليه السلام قد راعى الجانب الوراثي الذي اكده علماء النفس اليوم.

ففي استعراضهم للجانب الوراثي يشير احد الباحثين بقوله في تعزيز نظرية الوراثة والصفات المكتسبة بقوله:

ويعني ذلك ان المكونات الاساسية للفرد تتحدد من بداية الحمل , وتقتصر العمليات الذاتية بعد ذلك على الزيادة في الحجم تحت ظروف معينة, وهذه الموروثات هي الوحدات الاساسية للصفات الموروثة , وهي تحتفظ بالمعلومات اللازمة للمكونات والخصائص الجسمية التي تحدد طريقة نمو الكائن الحي.

ويشير ارنو.ف. ويتيج في كتابه مقدمة في علم النفس الى ان طريقة الانتخاب للجينات الوراثية بواسطة الابوين مهمة في تحديد الصفات الخلقية للمولود بقوله:

وتتجمع الموروثات او الجينات في صورة ازواج احدهما من الاب والاخر من الام, ويتحكم كل زوج في بعض جوانب النمو , وفي حالة عدم تشابههما فإن احدهما يسود ويسيطر على العنقة الوراثية, والاخر لا يؤثر ويسمى بالموروث المتنحي.

يقول بعض الباحثين بعد استعراض نظريات الوراثة المؤثرة في سلوك الفرد:

ومما سبق يتضح لنا مدى التشابه والاختلاف بين الاخوة , كما يتضح لنا ايضاً درجة التشابه مع الابوين والاجداد, ويؤثر ذلك بدوره على سلوك الابناء , ومدى تشابههم مع الاباء والاجداد , فالوراثة هي التي تحدد الامكانيات الجسمية والفسيولوجية , والاستعدادات العقلية, ومحددات التكوين النفسي للفرد.

اذن فقد انطلق الامام امير المؤمنين عليه السلام من قاعدة تأسيسية اسسها النبي صلى الله عليه واله سبقت نظريات الوراثة واختزلت الدراسا ت النفسية في هذا الشأن في حديثٍ مشهور:

((اختاروا لنطفكم فإن الخال احد الضجيعين.))

وهذه القاعدة التأسيسية سعى الامام امير المؤمنين عليه السلام الى ايجاد قاعدة تطبيقية من خلال اختياره للسيدة ام البنين عليها السلام, والتي عرفت بشخصيتها المتميزة , وكان لإختياره هذا اثره في انجاب ولده العباس عليه السلام, الذي حمل خصائصه والتي كانت شاخصةً في سلوكياته بامتياز مثير.

السيدة ام البنين الاختيار المعصوم:

اذن لابد من معرفة هذه الشخصية التي اقترن بها الامام علي عليه السلام والتي كان انتخابها مثار اهتمامه دون نسائه الاخريات بعد السيدة الزهراء عليها السلام, ما يكشف عن اهمية دراسة هذه الشخصية المتميزة والتي اثارت اعجاب الامام عليه السلام والامامين الحسنين عليهما السلام وهما ينظران اليها نظرة تبجيل تختلف عن غيرها, فما الذي ميّز شخصيتها عليها السلام, وما الذي جعل لها من الشهرة ما لم تكن لامرأة تنافسها في هذا الشأن بعد السيدة الزهراء عليها السلام؟

قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال:

ام البنين الكلابية: هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر المعروف بالوحيد : ابن كلاب بن عامر بن صعصعة روى ان امير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل وكان نسابةً عالماً بأنساب العرب واخبارهم, انظر الى امرأةٍ قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً , فقال له: تزوج ام البنين الكلابية , فإنه ليس في العرب اشجع من آبائها ولا افرس في آبائها.

يقول لبيد للنعمان بن المنذر ملك الحيرة:

نحن بنو ام البنين الاربعة

ونحن خير عامر بن صعصعة

الضاربون الهام وسط الجمجمة

ولم ينكر عليه احد من العرب, ومن قومها ملاعب الاسنة ابوبراء الذي لم يعرف في العرب غير اميرالمؤمنين عليه السلام مثله في الشجاعة, فتزوجها امير المؤمنين عليه السلام فولدت وانجبت واول ما ولدت العباس المكنى بأبي الفضل الملقب بقمر بني هاشم روحي فداه ثم عبد الله ثم جعفر ثم عثمان , ويستفاد قوة ايمانها وتشييعها ان بشر كلما نعى اليها وروده المدينة احداً من اولادها الاربعة قالت ما معناه:

اخبرني عن ابي عبد الله الحسين عليه السلام فلما نعى اليها الاربعة قالت قد قطعت نياط قلبي , اولادي ومن فوق الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام) , اخبرني عن الحسين فان علقتها بالحسين عليه السلام ليس الا لمامته عليه السلام وتهوينها على نفسها موتة مثل هؤلاء الاشبال الاربعة ان سلم الحسين عليه السلام يكشف عن مرتبة في الديانة رفيعة, واني اعتبرها لذلك من الحسان ان لم تعتبرها من الثقات.

وقد سعى العلامة المامقاني الى التركيز على جانب مهم من حياة السيدة ام البنين عليها السلام ليستخلص منها شخصيتها الجليلة, وكان موقفها من الحسين حين استشهاده يكشف عن تفانيها لمفهوم الامام, وعقيدتها الخالصة بفلسفة الامامة لذا عبّر بقوله : ((فان علقتها بالحسين عليه السلام ليس الا لامامته عليه السلام وهي كاشفة عن مدى اندكاكها بمفهوم الامامة وتسليمها لحركة الامام عليه السلام.

وفي مقتل الحسين عليه السلام بحر العلوم قال:

وليس في العرب اشجع من آبائها واخوانها – كما ذكر ذلك عامة المؤرخين – وكانت ام البنين من فضليات النساء العارفات بفضل اهل البيت عليهم السلام منذ نشأتها في بيت ابيها الزعيم الكبير وكانت من بيت كرم وشجاعة وفصاحة ومعرفة , وكان اباؤها من سادات العرب وزعمائهم .

وكانت لهذه السيدة من الصفات ما اغنى المترجمين لها عن وصفها كثيراً , فقد انحدرت من بيوتات العرب ورؤسائهم وكانت هذه الاسرة كريمة النسب ’عظيمة الحسب, معروفةً برئاستها وهيمنتها بشرفها من بين القبائل العربية, وكانت الاسر العربية تفرض وجودها من خلال ما اوتيت به من عظيم البلاء , وشديد المراس في الحرب والنزال وكانت لها وقعاته ا المشهودة, ولرجالها الاشداء ما شهدت به العرب من اقصاها الى اقصاها بمفاخر الحرب , ودواعي الرئاسة, واسباب الشرف , وكان لكرم هذه القبيلة ما لازم سيرة رجالها , كملاعب الاسنة وهو عامر بن مالك, وعامر بن الطفيل وهو اخو عمرة الجدة الاولى لام البنين وهو من فرسان العرب وشجعانها, ومنهم الطفيل وهو والد عمرة جدة ام البنين وله من شهرة البأس ما كان مضرباً لأمثلة العرب, وعروة بن عتبة والد كيشة الجدة الثانية لام البنين معروفاً عند الملوك , مكرماً لديهم فاذا وفد عليهم احسنوا وفادته واجزلوا له العطاء , ذلك وقد كان لذلك اثره في شخصيتها الفذة ومحتدها الكريم, وكانت معروفة بأم البنين نسبةً لجدتها الاولى المشهورة برفعتها وعزتها وشرفها حتى كان ابناؤها يفتخرون امام الملوك بقولهم :

نحن بنو ام البنين الاربعة ونحن خير عامر بن صعصعة

وام البنين جدتهم هذه مضرب المثل في الشرف والحكمة والعزة والكرم , وكانت السيدة ام البنين فاطمة بنت حزام قد لُقبت بهذا اللقب , والظاهر انها اشتهرت عند قومها بما اشتهرت جدتها الاولى ام البنين لما تمتلكه هذه السيدة من العزة والحكمة والشرف وحسن السيرة حتى اشتهرت بما اشتهرت به جدتها الاولى ام البنين مع ان هذا اللقب كان قبل زواجها بالامام امير المؤمنين عليه السلام ما يعني انه قد ارتكز عند قومها انها كانت من الفضائل ما اشتهرت به جدتها الاولى.

وبعد زواجها فقد تعززت هذه الكنية لها, اذ العرب تلقب المرأة التي تلد اربعة ذكور بام البنين فكان لها من الاولاد : العباس وعبد الله وجعفر وعثمان , فثبتت لها هذه الكنية لاستحقاقها من صفات جدتها ام البنين , ولما امتازت به من الاولاد فصار لقباً ثابتاً لها.

هذه حيثيات الوراثة التي تأثرت بها شخصية العباس عليه السلام فمن ابيه ورث الخصال الحميدة كلها , ومن امه ورث ما اشتهرت به الفضائل الكريمة , فكان بين هذا وذاك مثالاً لكل اسباب الرفعة, ودواعي العزة والشهامة .

