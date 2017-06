سفيرة أمريكا في قطر تفاجئ الجميع وتغادر الدوحة

اعلنت دانا شيل سميث السفيرة الأمريكية في قطر أنها ستغادر منصبها، في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.وكتبت السفيرة سميث على “تويتر”، “هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة ولم تذكر الدبلوماسية الأمريكية أسباب تنحيها، ولا إذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها، حيث يغادر كثير من السفراء الأمريكيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات من العمل في المنصب.وأكد مسؤولون في واشنطن أن السفيرة اتخذت قرارا شخصيا بمغادرة منصبها، في وقت سابق هذا العام، بعد أن أمضت مهمة عادية من ثلاث سنوات.وتأتي مغادرتها وسط إشارات متضاربة من واشنطن حول الأزمة الخليجية حين قطعت السعودية والعديد من حلفائها العلاقات مع قطر، في وقت تتهم فيه هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم لمنظمات متطرفة.

وترفض قطر بشدة تلك الاتهامات.

This post has been seen 4 times.