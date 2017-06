سحور سياسي بدعة وإبداع

هادي جلو مرعي

تتنوع البرامج التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، وفي الغالب يكون للدراما السهم الأكبر من الاهتمام والتسويق، بينما تحضر البرامج الترفيهية التي تحول الشهر الى نوع من الترف ومناسبة الخاصة بالاستمتاع وتمضية الوقت، وهناك استمرار لنهج التغطية السياسية المرتبطة بالأحداث المتتابعة على مستويات عدة يتقدمها الملف الأمني الأكثر إثارة للحزن والباعث على القلق لدى قطاعات شعبية وسياسية.

تهتم العديد من القنوات الفضائية بالحوارات السياسية، وقد لاحظت إنها في العراق كذلك تتصدر سلم الأولويات، ومنذ أعوام يعكف الزميل عماد العبادي على تقديم برنامج ( سحور سياسي ) يستضيف فيه شخصيات نافذة في الحكم والمعارضة وبرلمانيين وبعض مثيري الجدل وحتى الشغب من السياسيين، وقد باشر ومنذ مطلع شهر رمضان المبارك في تقديم حلقات جديدة من برنامجه المعروف على قناة السومرية بعد أن كان يقدمه على قناة البغدادية المغلقة بقرار سياسي، وسبق للعبادي أن قدم برامج عديدة من أشهرها برنامجه ( حوار بلا أسوار ) من قناة الديار الفضائية.

يحاول العبادي تسليط الضور على القضايا محل الجدل في العراق خلال المدة الراهنة، والمشاكل التي تضرب الدولة على المستويات كافة الاقتصادية والأمنية ويحاول أن يفتح ملفات معقدة وشائكة وبعضها مسكوت عنه، لكنه لا يتكلف في طرح الأسئلة، ويبقيها في إطار شعبوي قريب الى نفس المواطن على العكس من برامج نخبوية تستهدف طبقات اجتماعية معينة، أو تستضيف شخصيات سياسية وإعلامية ومثقفين ومبدعين، ويتجه عماد العبادي الى نوع من الإعلام المتصل بهموم المواطنين العاديين لكنه يطرح أسئلة هولاء المواطنين على السياسيين من الضيوف، ويركز في البحث عن إجابات مقنعة، بينما ينشغل في بعض الأحيان باستفزاز الضيف وجره الى منطقة محرمة عادة لكنه يلمح له بأنه هو الأقوى، ولاداع لأن يقلق وما عليه سوى أن يقدم جوابا مقنعا، فليس من نية لديه لكسر هيبة الضيف.

البرامج الحوارية لا تفقد قيمتها في شهر رمضان لأن اهتمام الناس بالقضايا المصيرية لا ينقطع وقد تتغير التسميات والعنوانات والتوقيتات لكن الهواجس تبقى معلقة بتحديات جسيمة متطاولة لا تنتهي ولهذا تعالج البرامج الحوارية مثل سحور سياسي تلك الهواجس، وتقترب منها وتكون، في بعض الأحيان ممثلا عنها.



