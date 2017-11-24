احمد لعيبي

كانت السماء ملبدة بالغيوم والحزن وكانت الارض تكتظ بالأقدام السائرة صوب كربلاء وكانت المواكب تنتشر على خط واحد..اوقفت سيارتي في الشارع المقابل لشارع المواكب والزوار الذين يمشون من جهة طريق محمد القاسم قرب منطقة الدورة وبينما احاول العبور اعاقني سلك موضوع كنت احتاج إلى مساعدة شرطي قريب كي اعبر وبقيت أنتظر قدوم الشرطي الذي لوحت له بيدي واذا بي المح بين الزوار رجلا سبعينيا يقدم احد قدميه ويؤخر الاخرى ويرتدي عقالا وعباءة ويحمل بيده عصا مهشمة من الأسفل ومربوطة من فوق بقطعة خضراء ونظارة الرجل العجوز غير مستقرة في وجهه الاسمر الذي توسطته لحية بيضاء وخد مجروح ..وما ان عبرت السلك لحقت بذلك العجوز وانا احمل بيدي قدح ماء التقطته بسرعة من احد خدمة المواكب..

سلمت عليه ووقف الرجل يرد السلام بدهشة وانا افتح له قدح الماء ليشربه وما ان شرب الماء حتى قال لي(شغلتك موخاليه يوليدي شعندك لاحك عمك بكلاص ماي )فقلت له وانا مرتبك(والله عمي شفتك من بعيد وشفتك تقدم رجل وتأخر رجل وكلت خل اشوف الحجي شعنده ووين يريد يوصل بالمشي )

امسك الرجل رقبتي بيده وقال لي(انت شسمك بويه؟)فقلت له(عمي انا اسمي احمد لعيبي )فقال لي واني عمك ابو احمد وجاي مشاي واني كل سنه اجي مشاي )!

فقلت له ..وكيف تسير وانت بهذه الحال يا عم وانت كبير ويبدو ان هناك خللا ما بساقك الايسر..

فقال لي..بويه أحميد عمك يمشي من زمان للحسين ولاتخاف عليه يوصل ان شاء الله..

أخذني الفضول حد التملق للرجل كي امرغ له قدمه من شدة تعبه لعلي اخرج منه بحقيقة ما به..

فتوسلت به ان اغسل قدمه وانا اقبل يده..

فقال لي بويه قاطك وهدومك يتدمرن يبني واني ما اغسل رجليه اهناه اغسلهن بالمسيب…!!

رميت بنفسي على قدمه بلاشعور كي امرغها بيدي فكانت قدم العجوز صلبة ويبدو انها قدم اصطناعية وهنا كانت صدمتي الاولى.. رجل سبعيني وبقدم مبتورة ويسير للحسين..!!

دمعت عيني وكدت ان اصرخ لولا ان الرجل أمسك يدي وقال لي قم واجلس لجانبي واسمع قصتي (عمك السبعيني هذا له اربعة ابناء تطوعوا في الحشد احدهم مفقود والثاني مقعد بسبب عبوة ناسفة والثالث يقاتل الآن في القائم والرابع كان جريحا بمكحول وذهبت لأرسل له ولاخوته موادا غذائية وطبية وفي الطريق انفجرت على عمك عبوة وبترت قدمي واخذوني انا وولدي الجريح إلى المستشفى وتحدث معي وقال لي ((بويه لاتكطع وي الحسين خاف اموت عود امشيلي كم خطوة بويه ترة بالحلم شفتك تمشي بمكانه اربعتنه والإمام سألك علينه وانت كتله اني جاي بمكانهم ))

المهم يحميد يبني اني بالمستشفى بتروا رجلي وابني استشهد لان الرصاصة مخترقه اوردته ..

رجعت للبيت ورحت اول سنه لزيارة الحسين بعربانه كان يدفعني بيها ابني اللي بالجبهة هسه وهاي السنة لبست قدم اصطناعية لان ابني اللي يدفعني بالجبهة واني رايح للحسين وبعد بكيفه يوصلني ما يوصلني…!!

كدت ان اصرخ وان الطم وجهي ولو فعلتها لما لامني احد..

من انت يا حسين؟؟

بالله عليك اي انسان انت تهفو اليك الناس رغم اوصالها المتقطعة واولادها المفقودة..

ماذا فعلت لهم وماذا فعلت بهم يا أبا عبد الله..

حاولت ان اجمع بقايا قواي وكل حزني لأودع الرجل واحتضنه بقوة..فهمس باذني وهو يمسك وجهي بكلتا يديه((حمودي بويه الحسين خوش زلمة وداعت عمري يعرف زواره ويعرف خدامه ويعرف ناسه اللي تدافع عنه بالسواتر واللي جايته مثل السيل مشايه لهذا السبب بعد عمك راح تشوف عجايب كل سنه بدرب الحسين..شني آنه وشني ولدي..وشني رجلي المبتورة..فدوة لابو علي ))..

احتضنت الرجل واردت ان اقبل قدمه فأبعدها عني وقال لي..

ادع لي ان أصل للحسين حيا او ميتا..

وان نلتقي كل عام في طريق الحسين..

اكمل الرجل مسيره حتى توارى بين الزوار واكملت انا دمعي وانا أتوارى عن الزوار !!

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