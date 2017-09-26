زين العراق تكرّم وكلاءها ونقاط البيع المتميزين في مختلف المحافظات

أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاق حملة تكريم لنقاط البيع والوكلاء في مختلف المحافظات، حرصاً منها على تقديرهم ومكافأتهم نظير جهودهم المتواصلة في تلبية احتياجات مشتركيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وجاءت هذه المبادرة تأكيداً على الشراكة والثقة والمتبادلة بين زين العراق ونقاط بيعها. انطلقت الحملة في 14 أيلول الجاري على شكل احتفاليات طالت كل من محافظات بغداد، البصرة، ميسان، بابل، كربلاء، ديالى، الأنبار، كركوك، واسط والسليمانية، تخلّلها تقديم هدايا وجوائز مميّزة للحضور مع منحهم شهادات تقديريّة لدورهم الفعّال في خدمة المشترك بصورة خاصة والتي سوف تستمر لتغطي جميع محافظات العراق. وذكرت زين العراق بإن هذه المبادرة «تأتي في إطار استراتيجية زين الهادفة لتعزيز التواصل مع نقاط البيع التابعة لها، ودعمنا لهم بصفتهم شركائنا الأساسيين في النجاح، وتماشياً مع سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه، وسنواصل تكريم نقاط البيع المتميّزة في العراق لتشجيعهم على الاستمرار في تميّزهم انطلاقاً من رؤيتنا المبنيّة على فهم المشترك والمستهلك.»

يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدّماً من الناحية التكنولوجية في العراق، وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها وأبرزها التوثيق الإلكتروني للبيانات. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع.



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