زواج المعوقين حق مشروع

ماجد عبد الغفار الحسناوي

ان اصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من خلل وظيفي كان ام نفسيا يؤثر على ادائه اجتماعيا قياسا بأقرانه والتعامل مع هؤلاء حسب ثقافة البيئة المحيطة بهم والافكار والمعتقدات السائدة وان قضية المعوقين تشكل عبأ على الدولة والمجتمع ولم تنل الرعاية المطلوبة على الرغم من الجهود المبذولة. والزواج يعني الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي وهي رابطة رسخها الدين الاسلامي ولكن هل الزواج حكر على الناس العاديين دون غيرهم ولا يحق لذوي الاحتياجات الخاصة حتى مجرد التفكير بالزواج. ففي الدول المتقدمة هناك نسبة مرتفعة للزواج من ذوي الاحتياجات الخاصة ففي امريكا بلغت النسبة حوالي 57% وفي المانيا 54% اذن اي نسبة وصلت في بلدنا وهناك نظرة الثقافة المحلية بهذا الخصوص اذا كان صاحب الاحتياجات الخاصة ثقل على ذاته كيف اشاركه الحياة وهذه الافكار تدل على الجهل الذاتي والمجتمعي والديني والاخلاقي اليس المعوق فرد له مشاعر واحاسيس يشاركنا هموم الحياة ويذكر لنا التاريخ اسماء ما يزال ثقلها يرن في مسامعنا على الرغم من الاعاقة مثل ابي العلاء المعري وبشار بن برد وطه حسين وبتهوفن هؤلاء قدموا للبشرية بصمات لا تنسى فالمعوق يطمح بتحقيق حلمه بالزواج ما دام تتوفر فيه كالإنسان العادي شروط الاتزان وامتلاك العقل والاستقلال الاقتصادي والزواج حق مشروع لكل مقتدر عادي كان ام ذوي الاحتياجات الخاصة ما دام يمتلك القدرات والامكانيات وعضو فاعل في ماكنة التنمية المجتمعية لماذا رفض الزواج من المعوق وبالتالي يحكم عليه بأنه مختلف عن الاخرين بدلا من جذبه الى الحضيرة الاجتماعية ليصبح عنصرا فاعلا يقدم ما يستطيع من ابداع لخدمة بلده يجب تغيير النظرة المجتمعية عنه وعدم ابعاده عن العطاء والمشاركة في البناء او عدم اعطائه الفرصة والاهمية في التنمية .