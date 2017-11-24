زهرة الربيعي في «أنا يوسف يا أمي»… فيلم إيراني باللغة العربية

بغداد / علي صحن عبد العزيز

انتهت جميع مراحل إنتاج وإعداد فيلم «أنا يوسف يا أمي» للمخرج الإيراني «محمد رضا فرطوسي» والنسخة النهائية للفيلم أصبحت جاهزة للعرض. ويعد فيلم «أنا يوسف يا أمي» أول تجربة سينمائية من تأليف وإخراج «محمد رضا فرطوسي»، وهو فيلم إيراني يتناول موضوع الحرب والمعاناة الناتجة عنه، لكن باللغة العربية، ومثل فيه الممثل الإيراني «عباس غزالي» والممثلة العراقية القديرة «زهرة الربيعي»، الى جانب «حميدة موسوي» و»حميد حميدي» و»أحمد حيدري».«أنا يوسف يا أمي» يروي حكاية شاب بغدادي اسمه يوسف، أبى أن يشارك في الحرب، فاعتقل بواسطة قوات الجيش البعثي، واختفى أثره سبق لمخرج فيلم «محمد رضا فرطوسي» إخراج عدة أفلام وثائقية منها «ايران، الجنوب الغربي» الذي حضر في أهم المهرجانات العالمية كمهرجان «ايدفا» و»هوت دوكس» و»ميونيخ» ومهرجان «جان روش» الفرنسي، ومهرجان «دايكيوتاه» الأمريكي، ومهرجان دبي و برشلونة، وحصل على العديد من الجوائز في مسيرته الفنية.وتخرج «محمد رضا فرطوسي» من معهد السينما وبعد ذلك تتلمذ عند المخرج الكبير الراحل «عباس كيراستومي»، وهو من أعضاء بيت السينما الإيرانية ، وشارك في الكثير من الورش السينمائية التخصصية في دول عديدة، وجلبت أفلامه الانتباه والاستحسان في المهرجانات العالمية، وحصل على الكثير من الجوائز منها جائزة «دي لاهورا» الجائزة الخاصة من مهرجان بارشلونا لأفلام البيئة (فيكما)، وتم تكريمه من لجنة تحكيم مهرجان أفلام البيئة في جمهورية التشيك، وحصل على الدبلوم الفخري من مهرجان أفلام البيئة والطبيعة في استونيا، كما تم إختيار فيلمه «ايران، الجنوب الغربي» للعرض ضمن برنامج العروض الخاصة بالبيئة في منظمة الأمم المتحدة UNEP وعرض في المقر الأروبي للأمم المتحدة في جينيو. وتم إختيار الفيلم لندوة الأفلام الوثائقية في جامعة «سنت اند روس» التي أقيمت في اسكوتلندا بموضوع الماء و الخليج، كما أختير الفيلم للقسم الرسمي من مهرجان «جان روش» لأفلام الأنثروبولوجيا في باريس، والقسم الرسمي لمهرجان لندن للأفلام التوثيقية للأقوام، والقسم الرسمي لمهرجان أفلام «دايكيوتاه» الأمريكي، والقسم الرسمي لمهرجان ميونيخ للأفلام الوثائقية. وأيضاً حضر الفيلم مهرجان «ايدفا» في أمستردام، وعرض في جامعة «غوتنبرك» السويدية، وشارك في الدورة الرابعة من مهرجان أفلام بغداد، ومهرجان كابول، وأديس ابابا، ودبي، ومهرجان «ماريبور» في الاسلوفينيا،

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