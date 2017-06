زعيم المعارضة التركية لأردوغان: يوجد موسى لكل فرعون

وكالات / البينة الجديدة

تعهد كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا مؤخرا بإنجاز مسيرته من أنقرة إلى اسطنبول رغم تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ملاحقته قضائيا إذا أصر على ذلك.ودعا كيليتشدار أوغلو إلى المسيرة بعد الحكم على النائب في حزبه أنيس بربر أوغلو بالسجن 25 عاما بعد إدانته بتقديم معلومات سرية إلى صحيفة «جمهورييت» المعارضة.وأكمل زعيم حزب الشعب الجمهوري الأحد اليوم الرابع من المسيرة المتوقع أن تستغرق شهرا وتمثل أكبر تحد لأردوغان منذ تولي كيليتشدار أوغلو زعامة الحزب المعارض في 2010.إلا أن أردوغان صرح السبت بأن «دعوة الناس للنزول إلى الشوارع لا تفيدهم ولا تفيد البلاد»، محذرا كيليتشدار أوغلو بالقول «إذا استدعتك السلطات القضائية غدا إلى مكان ما، فلا تفاجأ».وقال كيليتشدار أوغلو «يريدون استفزازنا، ولكننا لن نستسلم. يريدون تهديدنا بالمحاكم وهو (أردوغان) يهددنا بالقضاء والنيابة»، مضيفا «نحن نسير من أجل العدالة وليس ضد العدالة».وقال موجها كلامه للرئيس «أريد أن أذكرك، يوجد موسى لكل فرعون. لا تنس ذلك».وتهدف «المسيرة من أجل العدالة» التي دعا إليها كيليتشدار أوغلو الى قطع مسافة 450 كلم من أنقرة إلى اسطنبول حيث يحتجز بربر أوغلو في سجن مالتيب.وتتزايد التوترات السياسية في تركيا بعد أن فاز أردوغان باستفتاء في 16 أبريل/نيسان يمنحه المزيد من السلطات يخشى حزب الشعب الجمهوري أن تقود إلى حكم الرجل الواحد.ودعا زعيم المعارضة التركية أردوغان إلى «قضاء ليلة في كرافان» أثناء المسيرة وقال «ليس لدينا مراحيض ذهبية في الكرافان»، في إشارة إلى أن لأردوغان مراحيض ذهبية في قصره المثير للجدل الذي بلغت كلفة بنائه نحو 600 مليون دولار ويضم ألف غرفة وينفي الرئيس التركي صحة ما أثير حول الترف والبذخ في قصره بما في ذلك الاتهامات بأن لديه مراحيض ذهبية في القصر.وتقول صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أردوغان «يملك ثروة لا يقل حجمها عن 139 مليون جنيه استرليني ويملك 3 قصور وهو مشغول فقط بشراء الأشياء الثمينة، بينما يرزح ربع سكان تركيا تحت خط الفقر لدرجة أن معدل دخل الكثير منهم أقل من 3 جنيهات استرليني في اليوم».





