ريا أبي راشد: لهذا السبب لا أفكّر في الإنجاب مجدداً .. لست عامل نجاح (أراب آيدل) و ما يخيفنا هو أن يخفت وهج هذه البرامج

حاورتها / كارولين بزي

استطاعت أن تحصّن نفسها بتمكنها وعفويتها وثقتها بنفسها، ففرضت حضورها لخمسة مواسم على مسرح Arabs Got Talent واكتسبت ثقة مشاهير هوليوود في برنامجها «سكوب». تعدّ الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد أن شخصيتها لم تتغير ولكن انشغالات الحياة زادت، وتشير إلى أن المنافسة تمدّنا بالسلبية، وبالتالي على كل شخص أن يتفرد بما يميزه عن غيره. بعيداً عن العمل، وقتها مخصص للعائلة، تحب الحفاظ على خصوصية عائلتها كمشاهير هوليوود، وتشدد على تأثير الوالدين في طفلهما. تعدّ أن لقاءاتها بالمخرجين العالميين يرضي شغفها بالسينما. عن الأمومة والزواج والإعلام والسينما تتحدث ريّا أبي راشد في هذا اللقاء.

* كيف تقيمين الموسم الخامس من Arabs Got Talent بدءاً من حــلقات تجارب الأداء وصولاً إلى المباشر ؟

– المواهب قوية جداً، في بداية عرض الحلقات المسجلة كنت في بريطانيا ولم أتابع الأصداء في الشرق الأوسط، ولكن عندما عدت إلى دبي فاجأتني نسبة المشاهدة العالية، كما أن شهادتي بالبرنامج مجروحة. قبل أن نبدأ التصوير اعتقدت أنه لن يكون هناك موسم جديد أو مواهب، ولكن اكتشفنا فيما بعد عكس ذلك.

* هل تخافون من غياب المواهب ؟

– تعجبني المواهب المختلفة، لكن ما يخيفنا هو أن يخفت وهج هذه البرامج، أو أن يمل الناس منها، ولكن النجاح الذي حققه Arab Idol والآن Arabs Got Talent أظهر أن نسبة متابعة هذه البرامج لم تتراجع.

* ماذا عن غياب ناصر القصبي عن الموسم الخامس ؟

– مشتاقون إليه كثيراً، ولكن من الجيد أن غيابه ليس لأسباب سلبية بل لأن جدول أعماله لم يسمح له بأن يكون بيننا، ولن نتضايق كثيراً لأنه لم يتم استبداله بأي نجم، وكنا نرغب بأن يكون معنا.

* بـــعد مرور خمسة مواسم، ما الذي تغير في شخصيتك ؟

– لا شيء تغير في شخصيتي، ولكن أشعر أننا بتنا عائلة في البرنامج، تربطنا علاقة عائلية إن كان بيني وبين قصي خضر أو أعضاء اللجنة، إذ بتنا ننتظر العودة إلى البرنامج، وكأن كل واحد منا يعود إلى مدرسته بعد العطلة الصيفية. ربما عندما بدأنا في الموسم الأول، لم تكن هذه الضجة التي يحدثها البرنامج اليوم والتأثير على مواقع التواصل الإجتماعي مثل الآن، كما أن ضغوط العمل زادت عندي والـBrands الذين أعمل معهم فضلا عن برنامجين لي على الهواء، وسنة تلو أخرى تزيد انشغالاتي ولكنني أحب عملي وانشغالي به.

* هل كنت تتوقعين أن تستمري في البرنامج لخمسة مواسم ؟

– أفكر يوماً بيوم، وفي النهاية برنامج مثل Arabs Got Talent معي أو مع غيري سينجح، وأنا لست عامل نجاحه، لا يمكنني أن أدعي الغرور ولكن ربما أنا من العوامل التي تشجع الناس على المتابعة، ولكن في اليوم الذي سيتعذّر عليّ التقديم سينجح مع مقدمة أخرى. أنا أعيش هذا البرنامج، كما أنني وقصي كشقيقين، وبتنا نعرف كيف نتصرف مع بعضنا البعض، ونحفظ أسلوب النكات الذي سيقوله أحدنا.

* جرت العادة أخيراً أن تتم الاستعانة في هذا النوع من البرامج بعارضة أزياء أو ملكة جمال، ولم يستطعن الاستمرار خمسة مواسم فما هي المؤهلات التي خولتك للاستمرار ؟

– ربما لأنني لست موديل أو ملكة جمال، بل مقدمة برامج. تقديم البرامج مهنة مثلما عرض الأزياء مهنة ولكنهما مختلفتان، موهبة الموديل ترتكز على ذكاء التقاط الصور بطريقة صحيحة، ربما هناك ممثلات نجحن في مجال التقديم، وبالتالي هذه المهنة ليست حكراً على المقدمات، إذ هناك أشخاص يجمعون أكثر من موهبة. وأعتقد أن من الجيد أن تكون المذيعة جميلة ولكن في النهاية هذا النوع من البرامج هو Reality Show وعلى المقدم أن يعيش حياة البرنامج، مثلاً عندما أكون في المطارات يشعر الناس أنني جزء من حياتهم، من خلال البرنامجين اللذين أقدمهما، لا يشعرون أنني غريبة عنهم.

* دخلت تحدي خسارة الوزن، إلى أي مدى أنت مستعدة لتكوني ضمن المنافسة ؟

– بالنسبة إليّ المنافسة في الحياة تمدّنا بالسلبية، وإذا لم نشعر بالسعادة لنجاح الآخرين فلن نفرح بأنفسنا، في الوطن العربي هناك 350 مليون نسمة، تخيلي لو دخلنا جميعاً في منافسة؟! أعتقد أنه على كل شخص منا أن يبحث عن «ستايله» وتفرده في المجال الذي يتقنه وبالتالي ستنال أعماله إعجابنا. مثلاً أنا من أشد المعجبين بجويل ماردينيان، لجين عمران، وفاء الكيلاني وايميه صيّاح وكل زميلاتي في MBC، ويسعدني أن تضم الـ«أم بي سي» إعلاميات وإعلاميين محترفين.

* ألا تعتقدين أنك وضعت نفسك تحت الضغوط بسبب تحدي خسارة الوزن ؟

– لا أبداً، ليست ضغوطاً بل مسؤولية، ومسؤوليتي هي أن أظهر بطريقة جيدة على الشاشة، لكي لا يتلهّى الناس بشكلي ووزني، بدلاً من التركيز على أسلوب تقديمي ومحتواه. المسؤولية هي أنني قررت أن أكون على الشاشة مباشرةً بعد الولادة ولم أتخذ فترة ستة شهور أو سنة كاستراحة، ولم أتخذ قرارا بإجراء عملية جراحية لكي أخفّض وزني، وحاولت أن أعود بجسمي الطبيعي قدر المستطاع. جاء التحدي لاحقاً لأن وزني لم ينخفض على الرغم من اتباعي نظاماً غذائياً، لذلك اخترت أن أتعاون مع الاختصاصيين لكي أخفض وزني.

* هل فعلاً أن الإعلام روّج لفكرة أن المرأة النحيفة هي المثالية ؟

– أعتقد أن المقدمات هن اللواتي روّجن لذلك، ووضعن أنفسهن تحت الضغط. وأكثر ما يهمني هو أن تظهر المذيعة بشكل جميل على الشاشة لا أن تكون نحيفة جداً، والشكل من عوامل نجاح البعض على التلفزيون.

* ربما الشكل الجـــميل يــــزوّد المــــــرأة الثـــقة بالنفس!

– أعتقد أن الــــثقة بالنـــــــفس مصدرهـــــــــــا الشخصية لا الشكل،



و هناك فتيات في غاية الجمال، ولكن لا يمتلكن الثقة بالنفس، ويشعرن بالغيرة من الأخريات، كما أن الغيرة والمنافسة لا تفيدان أحداً.

* ما مدى تشابه عقلية الرجل الايطالي بالرجل العربي أو الشرقي ؟

– هناك تشابه كبير بين الرجل اللبناني والايطالي. من ناحية حب العائلة ، الأكل ، أجواء السهر والمرح ، كما أنهم عاطفيون واجتماعيون . لا تصادم ثقافياً بين الايطاليين واللبنانيين. مثلاً أعيش في بريطانيا منذ 18 سنة، وما زلت أشعر بالفرق بيننا وبين الانكليز، ولكن مع الايطاليين لم أشعر بالفرق.