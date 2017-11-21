ريال مدريد في أزمة فمن يكون الضحية و مانشستر يونايتد يقلب تأخره لفوز ساحق على نيوكاسل و نابولي يعبر ميلان ويعزز صدارته لمسابقة الدوري الإيطالي

قليلون جداً توقّعوا أن يكون الفارق بين برشلونة وريال مدريد 10 نقاط في المرحلة 12 من الدوري الإسباني. وضعية جعلت عدد من مشجعي الميرنغي يلوحون براية بيضاء لا من أجل تحفيز فريقهم بل بداية استسلام.

أكبر فارق بين برشلونة وريال مدريد في تاريخ الليغا بعد مرور 12 مرحلة.

الصورة التي تعادل فيها ريال مدريد مع مستضيفه وجاره اللدود أتلتيكو بدت سلبية للغاية، ليس فقط في النتيجة؛ بل في الأداء أيضاً، ما يعني أن فريق المدرب زين الدين زيدان لم يعد يعاني من قلة توفيق نجومه مرات وإصابات متلاحقة تضربه مرات أخرى، بل ربما هي أزمة فنية تحتاج لحلول سريعة قبل أن ينتصف الموسم ويبدأ طريق العودة.

ديربي مدريد ينتهي بالتعادل وبرشلونة أكبر مستفيد

ويبدو أن زيدان -الذي قاد ناديه للمجد في الموسمين السابقين- بات بحاجة لصدم الفريق إيجابياً بشكل ما، ربما على صعيد التشكيل الأساسي أو تغيير واضح في الشكل الفني للعب الفريق، لا أن يكتفي بالقول: «لابد أن برشلونة سيفقد النقاط»، كما صرح إثر فوز برشلونة على ليغانيس 3-0 وتعادل الملكي.

أن يسجل باولينيو في برشلونة عدد أهداف (4) يساوي ما أحرزه BBC في ريال مدريد حتى الآن، يعني أن الأخير في أزمة تهديفية تقترب من الخطورة .

إضافة للتفكير الفني بإجراء ما يسمّى بالحلول الداخلية، لابد أن زيزو ومساعديه بدأوا بالفعل بالتفكير خارج سانتياغو برنابيو .. لإجراء بعض التعاقدات في ميركاتو الشتاء.

راموس ريال مدريد أمام إصابة خطيرة

وإذا ما استمر الانحدار بنتائج الفريق الملكي لأسابيع قادمة، ربما تصل الأمور إلى تداخل جراحي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز المعروف بتسرعه في كثير من الأحيان بتغيير المدربين وانتقاء بدلائهم. وفي الختام، رغم القرارات التحكيمية التي شابها جدل في ديربي العاصمة الإسبانية؛ إلا أن جماهير ريال مدريد ترفض أن يكون الحكم هو السبب الأول في ضياع نقطتي اللقاء، ربما التحكيم كان سبب بالنتيجة السلبية لكنه بالتأكيد لم يكن سبب الأداء السلبي. من جانب اخر قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ساحق 4-1 على ضيفه نيوكاسل في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.واستعاد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو نغمة الانتصارات في المسابقة بعدما خسر مباراته الماضية أمام تشيلسي وعاد لمطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة فقط أمام تشيلسي حامل لقب البطولة .

وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت سجله دوايت غايل في الدقيقة 14 ولكن مانشستر يونايتد أنهى الشوط الأول لصالحه بفضل هدفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال وكريس سمولينغ في الدقيقتين 37 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي الآخر بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 54 و71 ليحقق الفريق الفوز الغالي ويتجمد رصيد نيوكاسل عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر .

الى ذلك ابتعد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه ميلان 2-1 ضمن المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب سان باولو تقدم لورنزو إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة 33 ثم أضاف البديل البولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 72 ورد أليسيو رومانيولي بهدف لميلان في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد نابولي في الصدارة إلى 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس الوصيف والذي يلتقي الأحد مع مضيفه سامبدوريا .

وتجمد رصيد ميلان عند 19 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً.

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