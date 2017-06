رواية مذكرات القدم التي بقيت لـ ( ناصر حسيني ) .. جوهر التلقي بين الرؤية التاريخية والرؤية الانسانية

قراءة / د. فوزي الموسوي/ الجامعة المستنصرية

يجيب يوري بونداريف عن سؤال حول ادبه المتعلق بالحرب، قائلا 🙁 حتى الان وقد كتبت عن الحرب قصتين طويلتين ورواية « الثلج الحار» أرى مع ذلك انني لم اقل عن الحرب الا الشيء القليل)). مرّ القرن العشرون عنيفا على البشرية بحرب عالمية اولى انهت سرديات الاستعمار الكبرى وحرب عالمية ثانية قضت على مضاجع النازية وحرب ثالثة غيرت جغرافيا القوة العالمية حتى مطلع التسعينات، حيث انتهت الحرب الباردة ؛ ليشهد العالم نظام القطب الواحد، اقول؛

ان حروب القرن الماضي القت بظلالها على القرن الجديد، فأطل بدموية اكثر رعبا وتطرفا،اذ اصبحت الحروب التقليدية من الماضي وبات العنف غاية في حد ذاتها. ولم يكن الادب ليتجاوز تلك الاحداث الجسيمة ، فقد انشغلت الرواية الاجنبية بموضوع الحرب لاسيما الحربين العالميتين الى جانب انواع الحروب الاخرى، كما في رواية « الحرب والسلام « لتولستوي، ورواية «الثلج الحار» للكاتب الروسي يوري بونداريف، ورواية «الجندي المجهول» للكاتب الفلندي فاينو لينا التي تطرقت الى وجهة نظر الجنود الفنلنديين العاديين تهدف الى تحطيم اسطورة الجندي الفنلندي النبيل المطيع . ورواية « في مغيب القمر او أفول القمر» لجون شتاينبك التي تروي سيطرة النازية على قرية نرويجية فكانت رواية لاستنهاض همم الدول الديمقراطية للتصدي للنازية.

وقد تأثر الروائيون بالحروب التي خاضوها بوصفهم مشاركين فيها جنودا او مراسلين صحفيين او مراقبين وكانت لهم مواقفهم مثل جورج اورويل واريش مايا ريمارك الالماني الذي شارك في الحرب العالمية الاولى، وكتب روايتين مهمتين هما «ليلة لشبونة» و» كل شيء هادئ» على الجبهة الغربية».

تذهب الدكتورة يمنى العيد الى ان صورة الواقع ومعناه يجب ان يكونا حاضرين في الادب لانهما يمثلان معا وظيفته فالحقيقي الذي هو من اهم دوافع الوظيفة الادبية ليس صورة الفظائع وحسب بل معناها الخفي، ومنطقه الداخلي، وهي ما يدفع الاديب ((لخلق رؤية له وانتاج وعي به أي اقامة علاقة قادرة على توليد الاحاسيس وتحريك المدارك المختلفة ومخاطبة الذاكرة وحملها على التساؤل)). والذاكرة البشرية تعتريها جراح كثيرة جراء الحروب اصبحت بموجبها ((الذاكرة المشتركة « ارشيفا يختزن الجراح الرمزية التي تستدعي تضميدها )). فللحرب عدة اوجه يمكن ان تشكل المركز النابض للقصة في المذكرات، نتساءل على غرار ما يتساءل تولستوي في احدى قصصه الحربية عندما يقول((ما يثير اهتمامي هو حقيقة الحرب. القتل الفعلي، كان اهتمامي بمعرفة بأية طريقة وتحت تأثير اي احساس يقتل جندي آخر اكبر من اهتمامي بمعرفة الطريقة التي كانت تنشر الجيوش في اوسترلتز وبورودينو)).

ان الاهتمام المتزايد لمعرفة الحرب وما الذي يعنيه ان يكون الانسان مشاركا فيها وعلى خطوط المواجهة الامامية؛ يدفع الى الاهتمام بقراءة المدونات الشخصية للجند المشاركين فيها وتأتي اهمية هذه المذكرات انها لجندي شارك في الحرب وتماس مع الاخر/ العدو ووقع في أسره وتعايش معه عن قرب، ومن خلال كونه أسيرا وجريحا اكتسبت تجربته اهمية خاصة لتكون بؤرة يرى من خلالها القبح البشري في الحرب، وانسلاخ الانسان من انسانيته تحت تأثير الرغبة الشخصية والادلجة الفكرية، فكانت القدم التي بقيت في ارض الاسر شاهدا على هذه المذكرات ومعاناة صاحبها ((رجلي التي اتخذت طريقها الى نفايات مستشفى الرشيد العسكري في بغداد أحيانا اتذكرها في ساعات الخلوة اجل استذكر تلك الرجل التي بقيت الى تلك الخطوة المتبقية )). تلك الخطوة المتبقية انجزت من خلال نشر مذكراته في معتقلات البعث السرية، وهو بنشرها يمنح معادلا موضوعيا لتلك القدم التي اعاقته عن السير، بينما استطاعت الكلمة وتوثيق تلك المعاناة ان تسير في مسيرة الفكر؛ لتعكس بمجملها فظاعة الحروب وبؤسها وخسارتها ومن جهة اخرى تعكس كيف يشارك فيها الجنود بقيمهم المختلفة وكيف يخرجون منها ((قررت انه عندما يطلق سراحي واعود الى إيران فسوف اذهب الى احد مساجد مدينتي والقي كلمة حول ما جرى علينا في مخيمات ومعتقلات البعث السرية )). وميزة المذكرات التي بين يدينا انها تركز على الافراد الذين وقع على كاهلهم عبء المعركة.

تصور المذكرات الشباب الايراني المتمثل في شخصية سيد ناصر حسيني (مسلما) بالمقام الاول ومؤمنا بقائده الامام الخميني (رحمه الله) بوصفه رمزا للاسلام، مقابل عصابة من البعثيين يقودهم صدام بوصفه رمزا للشر. ويظهر التعبئة الدينية في شعارات المعركة مثل ((الى الامام يا قوات الاسلام)) ، وكما يرد على لسان الشخصية ((كم كان مؤلما جدا عندما هتف عباس هاشمي باللاسلكي من دون استخدام للشفرة: هنا كربلاء، عمر بن سعد يقرع طبول النصر!)).

في حين كانت هتافات الاخر/ العدو قائمة على استرجاعات عرقية ومرتبطة بفئة محددة وشخص محدد ((تناهت الينا اصوات البعثيين كانوا يهتفون بحماس : بالروح بالدم نفديك يا صدام )) ، وكما في قول الضابط البعثي ((نحن احفاد القعقاع بن عمرو الذي مرغ انوفكم بالتراب وكان على سعد ابن ابي وقاص ان يبيدكم )). إن اهم محددات الخطاب هو الاختلاف في وجهة نظر الطرفين، هذا الخلاف الأيدلوجي كان تأثيره واضحا في بيان مواقع الشخصيات ومواقفها من حيث الثبات والتراجع والوضوح .

يعتمد بناء الذاكرة في هذه اليوميات على الذاكرة التاريخية ويؤشر ابعاد هذه الحرب في بعدين عرقي وديني لدى الفريقين وان كانت تمثلات الديني تظهر في شخصية الاسير الايراني أكثر، بينما تكاد تختزل في توصيف العراقي الى (المجوس) الصفة التي تكرر كثيرا على لسان الشخصيات البعثية في الجبهة والسجن والمشفى. فيظهر العدو بعيدا تماما عن اي سلوك انساني ينبع من الفطرة الانسانية ومن صفة المسلم التي يتصف بها ويسترجع في خطابه مصدر للهوية قائم على العروبة ((لعنة الله عليكم يا ايرانيين يا مجوس … ايرانيين اعداء العرب )) كما يظهر البعثي غير متمكن من القران وآياته في حين يستلهم اغلب الاسرى الايرانين دفاعهم عن الحرب من آيات القران.

وحتى مع انتهاء الحرب تظل معاملة العدو سيئة؛ لتعكس خلوه من الجانب الانساني والفراغ الروحي والعطب الذي تشتمل عليه بسبب ذاكرة الماضي (( قال هادي كنجي للمضمد: لقد انتهت الحرب وهذا مصاب يحتاج الى علاج، في ايران لا يفرقون بين جرحانا وجرحاكم في تقديم العلاج اللازم)). حتى ان بعض الاسرى الجرحى يفقد حياته بسبب اللامبالاة بمصيره من قبل العدو ((عندما كنا نتوسل للمضمد حول علي وحاجته الى المغذي كانوا يرفضون بشدة بحجة ان المغذي محرم على الاعداء)).

وفي حدث مهم ترصده المذكرات هو اعلان نهاية الحرب العراقية – الايرانية التي دامت ثمان سنوات، نلحظ تاثير وجهة النظر المختلفة لمحددات الخطاب للطرفين، فهي تمر بوعيين مختلفين يعكس قوة الخطاب لدى احدهم، وضعفه لدى الاخر، فحزن سيد ناصر والاسرى الاخرين بقرار انتهاء الحرب يشكل تساؤلا مهما لدى العراقي / العدو الذي يصفه سيد ناصر بالبعثي على امتداد المذكرات،

يتبع

