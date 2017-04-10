رواندزي يشارك في فعاليات قمة القيادات الثقافية في ابو ظبي

بغداد / البينة الجديدة

شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في فعاليات قمة القيادات الثقافية العالمية 2017 التي انطلقت امس الأحد 9/نيسان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تشرف هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة على تنظيمها بالتعاون مع (مجموعة أف بي)، ناشرة مجلة (فورين بولسي)، و(شركة تي سي بي فينتشرز)، المتخصصة في إنتاج المشاريع الفنية والاستشارات الفنية والثقافية، وتستمر حتى الخميس المقبل ويجتمع 300 شخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم، بينهم قادة بارزون في العمل الثقافي. وستتناول أعمال القمة مجموعة من المواضيع التي تركز على طريقة استخدام الأدوات والمصادر الثقافية المختلفة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، تحت عنوان (العقول المبدعة في عالم مترابط: الثقافة كعامل تغيير في العصر الرقمي).والقى الوزير رواندزي خلال اعمال القمة ورقة بعنوان (العولمة والآخر: الدروس المستفادة من اللاجئين والنازحين)، في ضوء موجة النزوح التي شهدها العراق بعد هجمات تنظيم داعش الارهابي على عدد محافظات العراق، ما أدى الى نزوح نحو اربعة ملايين شخص، النسبة الأكبر منهم من محافظة نينوى.وتعتبر هذه القمة الحدث العالمي الأول من نوعه الذي يجمع نخبة من الشخصيات الثقافية والإبداعية في العالم.