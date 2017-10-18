رندة العلم: أنا قريبة من السينما لكنني لم أتحمّس لها

لأنها سريعة الملل وتكره الروتين، تبحث المخرجة رندة العلم في أرشيف الفنان لتقدمه بإطلالة جديدة ومحببة. تتحدى نفسها ولو قاربت الجنون أحياناً. والأبرز أنها لا تجازف في نجومية الفنان وشعبيته. يؤكد ذلك كليب «كنت أتمنى» الغربي الطابع للنجمة نيللي مقدسي، الذي أخرجته العلم وفيه الكثير من جنون الإبداع وبما يتلاءم تماماً مع شخصية نيللي وتطلعاتها، والذي تتحدث عنه رندة وعن أسلوب عملها ورؤيتها الإخراجية في هذا الحوار.

* للوهلة الأولى نشعر بصدمة وكأننا أمام كليب لنجمة غربية. كيف استوحيت الفكرة؟

– الموضوع سهل وبسيط.. كان بإمكاني أن أصوّر قصة رومانسية عادية، لكن غرابة الموسيقى والخلطة الأندلسية – التركية في اللحن والتوزيع، أخذتني إلى سحر الشرق وأيام ألف ليلة وليلة. وبما أنني على اطلاع متواصل على الأفكار والتقنيات الغربية المتطورة في عالم الكليبات، قررت من دون تردد أن أقتبس شخصية الأميرة المحاربة الموجودة في التاريخ الغربي، وأنقلها إلى عالمنا الشرقي، وهنا بدأ التحدي في اختيار الموقع والأزياء والرقصات واللوحات الاستعراضية في فترة تحضير استغرقت شهرين قبل بدء التنفيذ.

* استعنت بثلاثة حيوانات لها رموز ودلالات عن القوة والذكاء. لماذا؟

– عندما نتحدث عن أميرة محاربة يعني استعمال السلاح الأبيض، وخصوصاً السيف والترس والرمح وما شابه. ولأن شخصية المرأة القوية باتت منتشرة في العالم عبر المسلسلات والأفلام الغربية، استبدلت الحيوانات الموجودة بالسلاح في البيئة الصحراوية العربية منذ أيام علاء الدين وسندباد. فكرت في النسر والصقر، لكن الأمر مكرر، فاخترت البومة وحرصت أن تكون بيضاء وشكلها جميل. مشهد الحيّة مشغول بتقنية الأبعاد الثلاثة (3D) ناهيك عن أنها ترمز للحنكة والدهاء وجلدها يدخل في صناعة الأكسسوار، أما الحصان فهو رمز الحرية والاستقلالية.

*هل فكرت في ردّة فعل الجمهور العربي وكيفية تقبّله للفكرة؟

– هذه الحيوانات وسواها موجودة في البيئة العربية منذ القدم. أنا لم أبتكر شيئاً غير موجود، والشعب العربي يدرك ذلك، بحيث باتت تربية بعض أنواع الحيوانات، وخصوصاً المعرّضة للانقراض نقطة جذب للسياح في الحدائق البيئية الخاصة بها. أعرف حدودي تماماً ولا أخاطر بنجومية الفنان وشعبيته، ولهذا السبب أنفذ أفكاري بثقة أو أستبدل الفكرة إذا شعرت أن هناك تهوّراً.

*كيف تجاوبت نيللي معك وكنت قد جعلتها سابقاً ترقص على آلة الدربكة؟

– نيللي من النجمات اللواتي تعطين للفن من كل قلبهنّ وطاقتهنّ. هي مجازفة وتحب الأفكار المجنونة، وجنوني ليس أقل. طبيعي أن آخذ في الاعتبار شخصية الفنان لابتكار فكرة ما. يستحيل أن أخرج الفنان من ملعبه الآمن وأقدّمه في صورة لا تشبهه لأن ذلك يشكل سقطة لكلينا. نيللي تتمتع بلياقة بدنية وشجاعة قوية، وأشكرها على قدرة التحمّل التي تتحلى بها والصبر في تكرار التمارين واللوحات الاستعراضية واللقطات من دون تذمر. نيللي تشبه شخصية الأميرة المحاربة، وهذا ما شجعني على تنفيذ العمل.

*ماذا عن الموقع الأثري الذي شكّل مسرح العمل؟

– هي قلعة «بعدران» الشوفية الأثرية التاريخية وغير المكتشفة بعد. كنت أصبو إلى تصوير العمل في قلعة صور الأثرية، لكنني لم أنل موافقة من الوزارات المعنية. الأمر نفسه انسحب على قلعة جبيل الأثرية ولم أنل الموافقة، وهذا الأمر أغضبني لأنني لم أشأ السفر إلى تركيا للتصوير في موقع أثري ونحن لدينا عدد ضئيل من القلاع التاريخية، والدولة لا تتجاوب معنا في تحريك عجلة السياحة فيها لأسباب أجهلها. عيب أن تقدم لنا تركيا المساعدة وتشرّع لنا الأبواب، لأننا نسوّق لها سياحياً، فيما دولتنا تتغاضى عن ذلك..

*بعد هذا الكليب، هل يمكن أن نراك في أفلام قصيرة أو كليبات على الطراز الغربي؟

– مهما حاولنا الاقتراب من النمط الغربي لا يمكن تجاوز البيئة الشرقية وقياس مدى تقبّلها للأفكار الغربية، خصوصاً أن الجمهور العربي يتابع كليبات «لايدي غاغا» مثلاً ويحبها ولكنه لا يتقبّل أن تنفذ فنانة عربية كليبات مشابهة. أحرص على التطوير وأعطي المشاهد جرعات مخففة من الجرأة في كليباتي. كليب نيللي شبيه بأجواء «يا نار ناري». المؤسف اليوم أنه منذ نحو سنتين تقريباً تراجع سوق الكليبات القوية لأن الميزانيات تضاءلت، ولهذا السبب أنا مقلّة في عملي لأنني أختار النوعية على حساب الكميّة.

*متى ستتولين إخراج فيلم سينمائي أو تعودين إلى المسلسلات إخراجاً وتمثيلاً؟

– أنا قريبة من السينما لكنني لم أتحمّس لها بعد. أما عن المسلسلات فسوف أتولى إخراج مسلسل من كتابة وليد زيدان وإنتاج مي أبي رعد، وأنا متحمسة كثيراً لهذه العودة، وفي التمثيل حيّدت نفسي عنه لأن ليس لدي الوقت بين تصوير الإعلانات والكليبات والمسلسل الجديد.

