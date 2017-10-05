رفع (238 ) حالة تجاوز ضمن الحملة الوطنية لرفع التجاوزات شمال البصرة

البصرة / البينة الجديدة

تواصل لجان رفع التجاوزات في توزيع كهرباء شمال البصرة بإسناد من شرطة الكهرباء وكوادر الخدمات ضمن الواقع الجغرافي لمناطق شمال البصرة ، حملاتها لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية .

وقال مدير توزيع كهرباء شمال البصرة المهندس» مازن قاسم لفتة» «بإشراف من قبل مدير عام توزيع كهرباء الجنوب المهندس محمد عبد الأمير الحلفي ، تواصل كوادرنا الحملة الوطنية لرفع التجاوزات في مناطق مركز قضاء الزبير غرب مدينة البصرة وكذلك في مركز قضاء القرنة شمال البصرة تم خلالها قطع(200) حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية أغلبها من نوع خط ثان.

اما في قضاء شط العرب شرق مدينة البصرة فقد تم قطع (38) حالة تجاوز مع ترويج(25) معاملة إيصال جديدة لغرض نصب المقياس في مناطق الفيروزية /باب الهوى وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين لترويج معاملات جديدة لنصب المقاييس للمشتركين من الصنف التجاري والمنزلي.



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