راوة يظفر بلقب دوري الأنبار بكرة الصالات على حساب الحبانية

حققَ فريق نادي “راوة” الفوز بلقب النسخة الأوّلى لدوري الأنبار بكُرَة الصالات بعد تغلبه عَلَى فريق نادي “الحبانية” (4:7) في المُبَارَاة النِهائية التي جمعت الفريقين عَلَى ملعب حصيبة الشرقية مساء السبت.

احرز أهداف فريق “راوة” محمد خالد (4 أهداف)، حقي إسماعيل، حمزة حميد وَأمين حافظ، بينما سجّل أهداف “الحبانية” محمد إسماعيل (هدفين) وَعبدالله كريم (هدفين).

وَيشرف عَلى فريق “راوة” المُدرب مهند خلف الفهداوي وَيقود “الحبانية” المُدرب حسام صبار.

قادَ اللِقاء الطاقم التحكيمي بقيادة الحَكم عزت داود، حميد إسماعيل، حسين علي وَالحكم الميقاتي محمد مزعل.

وَحصل لاعِب “الحبانية” محمد إسماعيل عبد عَلَى جائزة هدّاف الدوري وَنال حمزة صالح مِن فريق “راوة” جائزة أفضل حارس.

شاركت في هذه المُسابقة عشرة فرق مثّلت أندية: “حديثة”، “الفوسفات”، “راوة”، “الحبانية”، “الجولان”، “الفلوجة”، “المُستقبل”، “الصديقية”، “أبو ريشة” وَ“عانة”. وَتبرعت عضو مجلس مُحافظة الأنبار ابتسام محمد درب بجوائز البُطولة وَ أحمد عبدالكريم حميد بكرات للفرق المُشاركة وَالحكم الإتحادي حميد إسماعيل بدروع تذكارية.

وَحضرَ اللِقاء جُمهور غفير تقدمهم لاعِب نادي “الطلبة” وَمنتخب شباب العراق الأسبق محمد عبد جديع وَ محمد علي عبدالله فضلاً عن وسائل الإعلام.

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