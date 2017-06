البينة الجديدة / القسم الفني

نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو خلال مشاركته رئيس الحكومة اللبناني بزرع شجرة في حديقة القصر الحكومي في بيروت.راغب علّق على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»: «بمناسبة يوم البيئة العالمي شاركنا في السراي الحكومي وبدعوة من دولة الرئيس سعد الحريري بزرع شجرة أرز على مدخل القصر الحكومي بوجود معالي وزراء البيئة والزراعة طارق الخطيب وغازي زعيتر وعدد من الناشطين البيئيين».



