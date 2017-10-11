رئيس فرع الادباء والكتاب في الموصل عبدالمنعم الامير لـ(البينة الجديدة): نعمل على اقامة مهرجان شعري كبير في الموصل

حاورته / سهى الطائي

الادب رسالة سامية يحملها الادباء كالانبياء نابعة من وجدانهم غير منزلة من رب السماء ؛ ترتلها ملائكة الابداع بلسان قائلها على مسامع الناس لتنهض بهم وترتقي لاقصى أقاصي السماء ..لا يتصف بها ويعلمها الا ثلة قليلة هم صفوة الصفوة لينثروها ازاهير مدججة بالعطور تصلح حال الامة وتنتشل الجيل وتعلمه ابجدية الروعة على ضفاف القصائد .. معي الاديب والروائي رئيس اتحاد ادباء نينوى الاستاذ عبد المنعم الامير شاعر عراقي هو ابن الموصل الحدباء البار بارضها وماءها وحروفها ، هو قامة أدبية كبيرة من مواليد 1970

فهو عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين ورئيس الهيئة الادارية لاتحاد ادباء نينوى وعمل محررا في الصحافة الموصلية لسنوات وشارك في العديد من النشاطات الثقافية في العراق وله عدة منجزات شعرية . البينة الجديدة التقته وكان هذا الحوار :

*حدثنا عن بداياتك وكيف شققت طريق الادب ؟

كانت هناك فتاة تمشي امامي وانا في طريقي الى متوسطة الجمهورية، ينتثر حولها ضوع وردة، وتظللها غمامة من عبير، اذكر جيدا كيف انسفح القلب حينها على شكل احرف قيل انها شعر غزل، ومنذ ذلك الحين كلما مرت امامي غمامة ضوع تتقافز اسماك ملونة على سطح القلب لتصير احرفا يسميها الناس قصائد.

وحين زرت في بداية تسعينيات القرن الماضي جريدة الحدباء، كان هناك شاعر، اسميه انا معلمي، ويسميه الاخرون عبد الوهاب اسماعيل، اذكر جيدا كيف كان يمسك بيدي ويحركها على ورقة بيضاء لاتعلم كيف ارسم فراشة بالكلمات. وحتى هذه اللحظة احاول ان اضع قدمي على اول درجة من درجات ما اسميتيه منارة الادب في سؤالك، وابحث عن لغة بكر لم يلوثها دخان الالسنة.

*كونك رئيس اتحاد ادباء وكتاب نينوى كيف يبدو لك الوضع الثقافي بعد التحرير؟

طموحنا يفوق كل شيء نرى اننا لم نخط بعد خطوتنا الاولى في سبيل اعادة الوجه الثقافي المشرق لنينوانا، اذا تحدثنا عن المنتج الثقافي والادبي في نينوى نجد بعد التحرير كما ونوعا يسر قلوب المحبين، غير اننا مازلنا نبحث عن بيت يلمنا عن ارصفة الشوارع وكسل المقاهي.

فكيف العمل بمدينة قتلت، ولم يبق فيها قاعة واحدة تصلح لاقامة نشاط ثقافي؟ ومسؤولوها عادوا من اجازة لسنوات ثلاث بشوق كبير لتعويض ما فاتهم من عمولات و و و، مسؤولون من الصعب ان تجدي بينهم من قرأ كتابا واحدا في حياته اذا استثنينا الكتب المنهجية لمن اكمل منهم دراسته،

* كيف كانت معاناة الاديب الموصلي ابان حكم داعش وهل توقف الاديب عن كتابة الشعر في تلك الحقبة؟

-على لسان احد ابطال روايتي (فارابا)، قرأت سؤالا يمكن ان يختصر الكثير من الكلام: (ومن يريد راسا في زمن لا يصلح فيه الرأس الا للقطع) هكذا عشنا في زمن داعش (بلا رؤوس) لأن من الفكرة يمكن ان تشي بصاحبها وتلقي به في الخسفة مرتدا.

كنا نسير متلطفين كي لا يشعر بنا احد، نلتقي في بيوت متفرقة، ونكتب بصمت، اعني نكتب ونخفي ما نكتبه كل على طريقته. عني كتبت (فارابا) على فلاش ميموري (وحدة ذاكرة صغيرة) واخفيه خلف مفتاح الكهرباء خوفا من مداهمة مفاجئة.

لم يتوقف الاديب الموصلي عن الكتابة، حتى اننا في اتحاد الادباء، قبل ان تقوم داعش بقطع التواصل مع العالم الخارجي، اتفقنا مع دار غيداء للنشر والتوزيع في الاردن ونشرنا عناوين عدة نشرا مشتركا، وخرجنا الى الضوء بالكثير، عني اصدرت مؤخرا (فارابا) في الاردن، ولدي مجموعة شعرية بعنوان (صوت اسمر) ربما تصدر في ابو ظبي.

كما انك لو تابعت لوجدت اننا وفي كل جلسة من جلسات اتحاد ادباء نينوى نعلن عن توقيع كتاب لاحد ادبائنا، هذه كلها كتبت ابان فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

* ما هو دور الاتحاد الان ؟

-تحرر الجانب الايسر من المدينة غير ان الكثير من اهلنا كانوا تحت حكم داعش، وانا شخصيا من سكنة الساحل الايمن، كما اننا حتى بعد تحرير المدينة بالكامل لم نجد مكانا لبدء نشاطاتنا فيه.

البنية التحتية للثقافة في الموصل دمرت بالكامل، ولم تبق الا الشوارع والارصفة صالحة لاقامة نشاط ثقافي، فكيف يمكن العمل بهكذا وضع. لشهرين كاملين نبحث عن مكان نستطيع فيه اقامة نشاط ولم نجد حتى اتفقنا مع صاحب مقهى فالنسيا، وسمح لنا مشكورا باقامة نشاطاتنا فيه.

*سمعت ان هناك انباء عن اقامة مهرجان كبير بالموصل فهل الخبر صحيح؟ وما هي الجهود المبذولة لاقامته؟

-نعمل على ذلك وان كنا لم نزل في طور وضع دراسة جدوى للمهرجان، والاتصال بمنظمات مجتمع مدني عالمية تعنى بالثقافة لمساعدتنا في اقامته بعد ان تخلى عن اتحاد ادباء نينوى ومثقفيها الجميع بلا استثناء حكومة ومنظمات داخل العراق.

لكن اعدك بان يقام مهرجان ابي تمام (الخامس) في الموصل قريبا، لنثبت للعالم ان هذه المدينة مدينة ثقافة وحب، وانها تظل اشعاع نور.

*هل تشعر ان هناك تقصيرا من الاتحاد المركزي للكتاب ببغداد في دعمكم معنويا او ماديا او غير ذلك؟

-ليس شعورا بل واقعا، نرى ان الجميع مقصر في دعمه لنينوى ليس في مجال الثقافة فقط، بل على كافة الاصعدة، يا سيدتي لما تزل هناك الاف الجثث تحت الانقاض، الساحل الايمن مازال يعيش في ظلام مطبق، الموظفون لم يستلموا مرتباتهم الى الان!! الناس مازالوا يشعرون انهم يعيشون تحت نير داعش.

اما ما يخص المركز العام ودعمه لاتحاد ادباء نينوى، فاكيد هو مقصر في دعمنا ماديا، ومن باب اعط لاخيك عذرا ربما ليست لديهم الامكانات، لكن ان يعطى اتحاد ادباء نينوى الخارج من الرماد ميزانية كباقي الفروع القارة نعده تقصيرا، نحن بحاجة الى دعم كبير، هم لم يبخلوا علينا بالدعم المعنوي، لكن كنا نأمل منهم دعما ماديا أكبر مما قدموه.