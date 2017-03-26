رئيس رابطة الاعلاميين والصحفيين الشباب في نقابة الصحفيين العراقيين يزور (البينة الجديدة )

بغداد / البينة الجديدة

زار الزميل رئيس رابطة الاعلاميين والصحفيين الشباب في نقابة الصحفيين العراقيين الزميل (علي الوادي) امس مقر جريدة البينة الجديدة والتقى باسرة التحرير فيها وابدى الزميل الوادي استعداد الرابطة للتعاون مع الصحف اليومية من خلال تطوير وتاهيل الصحفيين الشباب في مجال تحرير الاخبار من اجل خلق جيل اعلامي وصحفي قادر على النهوض باداء رسالته الاعلامية على اكمل وجه من جانبها شكرت اسرة تحرير (البينة الجديدة) الزميل علي الوادي على هذه الزيارة وابدت تعاونها مع الرابطة خدمة للمصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسيرة الصحافة العراقية.

