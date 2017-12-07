رئيسا الإدعاء العام والإشراف القضائي يؤديان اليمين القانونية

بغداد / البينة الجديدة

أدى رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي و رئيس هيئة الأشراف القضائي القاضي جاسم العميري امس الأربعاء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بعد تصويت مجلس النواب على شغل القاضي موفق العبيدي لرئاسة جهاز الإدعاء العام والقاضي جاسم العميري لرئاسة هيئة الاشراف القضائي و صدور المرسوم الجمهوري أدى القاضيان اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى .يذكر أن هذه هي المرة الاولى منذ العام 2003 التي يصوت فيها مجلس النواب على شغل هذين المنصبين بعد أن كانا يشغلان بالوكالة.



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