رؤى ابداعية في معرض فن الرسم المعاصر

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عبر عدد من الفنانين من جمعية الأصدقاء للثقافة والفنون في ضوء مشاركتهم في معرض فن الرسم المعاصر الذي أقيم مؤخرا على قاعة عشتار في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن رؤاهم من خلال رسوماتهم التي تناولت مواضيع شتى.

التشكيلية والأديبة منى محمد غلامالى ترى بأن المعرض هو نوعي، حيث جاءت المشاركات من مختلف المدارس التشكيلية، وهو تجربة جميلة جدا، ولوحاتي تختلف عن اللوحات الأخرى بكونها تعبر عن المرأة العراقية وتعكس صبرها ووقوفها مع الرجل في كل الظروف التي مر بها البلد، فرحا أو حزنا، ويمثل الرسم بالنسبة لي موهبة فطرية، لأني بدأت رحلتي معه عندما كنت صغيرة، ونَمت معي موهبتي واستمرت إلى دخولي في وزارة الثقافة.من جانبها قالت الفنانة مروه الحايك، أن المعرض كان مبادرة جميلة من وزارة الثقافة، واللوحات متنوعة ومتميزة برسومات و ألوان زاهية وجميلة, تعبر لوحتي عن التقسيم الذي يحدث، ورغم ذلك اخترت اللون الأبيض الذي يعبر عن السلام، وعن الشهداء الذين ذهبوا ضحايا الحرب، فرشاتي تنزف ألما ووجعا على بلدي العراق ومدينتي نينوى، أنا انتمي إلى المدرسة الواقعية التي تنقل كل ما في الواقع والطبيعة إلى عمل فني لرصد حالات تسجيلية كما اقتضاه الواقع من حيث الظروف السياسية والاقتصادية وقالت الشاعرة آمنة عبد العزيز، يشرفني أن أشارك في هذا المعرض لأول مرة، علما أن الرسم والشعر هما وجهان لعملة واحدة، وهذه المعارض تعد تجديدا لواقع الحياة اليومية والأمل الحقيقي في دواخل نفوسنا، ونحن كعراقيين مازال الجمال يعبر عنا في هذه اللوحات، وهناك لوحات زاهية غير معتمة تمثل نفسية وروحية الفنان التشكيلي وأتمنى أن تقام معارض أكثر في الوزارة وأشادت الكرافيكية لميعة الجواري بالمعرض الذي يعكس التطور الذي استخدمه الفنانون المشاركون حيث تقنيات الإبداع المستخدمة لتعبر عن أبداع جوهري، مضيفة، أنا اخترت الكرافيك ليكون مرفأ على شاطئ الفن التشكيلي، ولوحاتي تعبر عن واقع البلد والرؤية العميقة لواقع المرأة العراقية، فالمرأة لها معاناة أزلية، وعلى الفن أن يتولى زمام المبادرة لعرض قضايا المرأة بكل لغاته وألوانه، وجسدت المرأة بكل حالاتها في ألمها وفرحها واستوحيت من صبرها وعطائها لوحات جميلة، علما أن بدايتي مع الرسم متأخرة، وبدأت هاوية، وبحكم عملي في دائرة الفنون التشكيلية ازدادت هذه الهواية بحكم عملي المباشر مع فنانين كبار لهم دور كبير في الساحة الفنية.



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