دينا توضِح : لم أرقص عارية!

صرّحت الفنانة المصرية الإستعراضية دينا أنها لم ترقص عارية على البحر في الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي عصر يوم الجمعة الماضي. وأضافت أن الحفل كان مخصصاً للسيدات فقط ولم يكن فيه أي رجل وهو طبيعة الشاطئ الذي أقيم فيه الحفل باعتباره مخصصاً للسيدات فقط. لافتة إلى أنها فوجٍئت بتسريب صور من الحفل عبر المواقع خلال الساعات الماضية الأمر الذي عرضها لانتقاداتٍ حادة بدعوى أنها كانت عارية.وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها هذه البدلة التي ترتديها في الحفلات النسائية. وهي بدلة متوافقة مع الشروط الرقابية لبدل الرقص مؤكدة على أنها كانت ترتدي بنطلون بيج بنفس لون الجسد تقريباً وهو ما جعل كثيرين يعتقدون أنها كانت عارية.



