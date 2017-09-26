دولة كردستان .. الحُلم المشبوه

حيدر العمشاني

في خضم الاحداث الجارية اليوم على الساحة العراقية بشكل عام ، التي تصدرها موضوع استقلال الكُرد ، بدأ الصراع الداخلي يزداد شيئاً فشيئاً ليس على مستوى تصريحات ساسة الطرفين المركزي او الاقليمي وحسب بل وصل ذروته حتى نال من عامة الشعب ، إذ بدأت تظهر ملامحه للعيان عبر بوابات مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة فهذا يسب ويشتم وذاك يتوعد وما بين كل هذه الاحداث يبقى المواطن هو الخاسر الاكبر كونه ضحية السياسات التي عصفت بالبلاد الى ما نحن عليه اليوم ، فموضوعة الانفصال ربما تكون حجة لان يُخلق صراع كردي عربي من اجل الوصول بمسعود الى سدة ترأس دولة كردستان فالطموح بعد ما فشل بالحصول على ثقة الشعب الكردي بتجديد الولاية الثالثة له حيث لم يبق له خيار غير اللعب بورقة الانفصال التي لاقت اعتراضا كبيرا من بعض الاحزاب الكردية مثل التغيير والجبهة الاسلامية وبعض النشطاء ، بيد ان رغبة مسعود وحلمه لتأسيس دولة بدعم اسرائيلي علني باتت اكبر حتى من مصلحة الشعب الكردي المغرر به ، لا سيما وان العجوز الطموح فشل في تأمين رواتب موظفيه خلال المدة الاخيرة في وقت كان الاقليم يصدر النفط بعلم ومن دون علم الحكومة المركزية لكن دكتاتورية بارزاني جعلت منه اكثر جشعاً وقساوة على شعبه الذي بات يدبك على انغام الانفصال من دون ان يعي او يدرك ما ستؤول اليه الامور بعد حين .

فانفصال الكُرد لا يعد خطراً كبيراً على حكومة المركز بقدر ما سيكون اكثر خطورة على الاقليم وهذا ما بدأت ملامحه تظهر عبر التوعد التركي وربما حتى الايراني .. فحلم الدولة الكردية الممتدة من سوريا وتركيا وايران يشكل خطراً اكبر على اردوغان وهذا ما اعلنه بعد اجتماعه بالقادة الاتراك الذي صدرت عنه عدة نقاط اهمها الدفع بالجيش التركي على الحدود العراقية الكردية فضلا عن سحب القنصل التركي من كردستان وجميع شركات الاستثمار التركية ، وهذا دليل قطعي بان انفصال كردستان لم يعد امراً يعني الاكراد فقط بل هو مرفوض دولياً ، اما في حال تمسك مسعود بخيار الانفصال فهذا يعني انتحار الكرد سياسياً . وعليه يمكن القول بان بارزاني قامر بمستقبل الكرد على حساب مصلحته الشخصية وعليه ان يتحمل الشعب الكردي هو الاخر نتائج الامور في حال تم الاستفتاء .

