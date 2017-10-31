دور العرض ترفع فيلم علا غانم

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رفعت عدد من دور العرض السينمائية فيلم «الفندق» الذي تقوم ببطولته الفنانة علا غانم بسبب ضعف إيراداته على الرغم من طرحه في نهاية الأسبوع الماضي بالصالات. حيث أنه لم يحقق في أول أيام عرضه إيرادات أكثر من 200 الف جنيه رغم الحملة الدعائية التي رافقت طرحه بأكثر من 30 نسخة في الصالات. وهو ما دفع عددا من اصحاب دور العرض إلى رفع الفيلم بشكل كامل من الحفلات وتشغيل أفلام اخرى تلقى إقبالاً أكبر من الجمهور.

يُذكر أن «غانم» غابت عن حضور العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعه فريق العمل لسفرها إلى الولايات المتحدة برفقة عائلتها، علماً بأن تصوير الفيلم كان قد انتهى منذ بداية العام الجاري، وتم تأجيل طرحه عدة مرات.



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