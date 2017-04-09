دموع الشعوب

إيمان عبد الملك

المعاناة والتجارب المريرة التي يمر بها الفرد يدفع ثمنها باهظا من احلامه وآماله وطموحه , وشبابه نتيجة احداث لا دخل له فيها سوى وجوده على بقعة من هذه الارض اراده الله ان يكون بقطرها.

كل منا يحلم بالسعادة رغم صعوبة الحصول عليها في بلادنا نتيجة الظروف القاسية وظلم الحروب وصانعيها ووجع الفقراء والبائسين، ومواجهة واقع أغرب من الخيال ،كأن مجتمعاتنا كتب عليها ان تعيش وسط الظلام ،فأبطالها مقموعون ،وكتابها مهمشون وأصحاب الفكر مهددون لقولهم الحقيقة المرة وعدم تقبلهم للباطل ، تاريخنا مليء بالمآسي حتى احلامنا فقدناها جرّاء ماضي ارهقنا وحاضر آلمنا لنجد بان مستقبلنا أيضا ضبابي.

كم هو احساسنا مؤلم عندما نعيش تاريخا طويلا من الاحداث، من الصعب ان يتغير مع مرور الزمن ، حلمنا بالسعادة تلاشى لذكرى حروب مريرة من الصعب ان تنتهي فبدلا من ان تصهرنا وتعطينا شخصية مميزة ،البستنا شخصية عبثية متمردة على واقع مؤلم وسط مجتمع مهمش مليء بالفساد والجهل ، محروم من الحرية يعكس صورة فوضوية، شريرة قاسية ، تبحث عن طريق الخلاص عبر التأمل في الدوائر الانسانية.

جال بخاطري صور عن الحرب المأساوية حين كنا نختبئ بالملاجىء ليلا لنعود صباحا الى حياتنا الطبيعية ،نؤمن رغيف الخبز لاولادنا ،نصطحبهم الى المدارس ونتوجه الى اعمالنا ، فيبدأ بعدها القصف مجددا نعود ادراجنا لنلملم فلذات اكبادنا ونعود للملاجىء التي تحمينا من دوي المدافع من جديد أذكر حينها كان عملي قرب شاطىء البحر الساحر ولكن منظره كان غائبا عن عيني طيلة مدة الاحداث لكثرة الضغوط التي ألمت بنا وحرمتنا سحره وجماله مرت الأحداث لكن معاناتنا ما زالت تحت ضغوط الحرمان كأغلب الدول العربية من ساعات التقنين للكهرباء والمياه وضعف النت ، والركض وراء لقمة العيش كأنه كتب علينا ان نعيش حروف الوجع على صفحات الحياة .هل نعتب على الوطن غير المؤهل لاحتواء ابنائه والاهتمام بهم ، متناسيا بذلك وجع الفقراء، وظروف المواطن المرهقة لعدم قدرته على التلائم مع الواقع الذي يدور حوله مما يشعره بالتيه والضعف والهوان، وهو مكسور ،محروم من حقوقه المدنية ، وقضاياه المهمشة، يعيش مكبّل اليدين ، بطموحات محدودة ، نتساءل عن سبب الاستخفاف بالفرد وعدم شعوره بالامن والعيش باطمئنان وسط واقع المرير ألّم ببلادنا العربية ، مما جعلنا نعيش بغربة النفس والروح،نتعثر بأرواحنا المفتقدة للحرية ،نفضل الصمت ،نتراجع ونصاب بخيبة الأمل.

