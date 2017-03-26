دقيقتان مع سافل الميزان .. اننا نريد معرفة ما يجري من تداعيات ومتغيرات وليس سماع سباب وشتائم من النوع الثقيل

بقلم / مراقب

لم ار «واحدا وقحا» في ما يسمى منصات الغربية مثل ناجح الميزان وفي الحقيقة ان هذا النكرة اخل حتى في التسمية الشخصية له اذ لم يعد ناجح الميزان بعد كل السباب والشتائم والتفاهة التي انطلقت على لسانه انما مارس نكاحا غير شرعي بكل الكلمات والعبارات والصيغ العربية فهو سافل الميزان وليس ناجح الميزان!.

كان على الزميل احمد ملا طلال ان يختار متشددا عاقلا يتمتع باللياقات الاعلامية واختيار نوع العبارات التي تستخدم على المنبر التلفزيوني العام ولهذا انا شخصيا كنت من المعجبين ببرنامج « بالحرف الواحد» لكن بعد ظهور هذا البرنامج وبهذه الصيغة المتدنية اقولها بالحرف الواحد على الاخ ملا طلال ان يختار نوع ضيوفه لاننا نريد ان نعرف ما يجري من تداعيات ومتغيرات واحداث ولانريد ان نسمع سبابا وشتائم من النوع الثقيل الذي شاهدناه في حلقة امس كما اظن ان الاخ الملا لايبحث عن الاثارة واستعراض العضلات لكي يقدم برنامجه بالشكل الذي يزيد من شهرته او شيوعه.ان انحطاط الميزان دفعني الى التفتيش عن نوع التحديات التي يواجهها اخوتنا في التحالف الوطني مع الفريق المتشدد الذي يناقش معه موضوعة التسوية الوطنية من هنا اسال هل ان سافل الميزان من الاشخاص الداخلين في موضوع التسوية الوطنية وهل التسوية الوطنية ستضم بين دفتيها امثال هذا الوقح القذر؟.اذا صدقت الرواية وراينا امثال هذا السافل فان موجة عارمة من التظاهرات ستنطلق ضد التحالف الوطني شجبا واستنكارا لمثل هذا اللون من اختيار الخصوم القذرين!.اذا ثبت لي انا ككاتب عراقي انتمي الى المكون الشيعي فانا اول من يضع الرمح في جبهة التسوية الوطنية لان سافل الميزان اذا كان جزءا من التسوية فان على التسوية والتحالف الوطني السلام! هذا ابن الشارع دلنا في الحقيقة على مكامن الازمة التي يعيشها التحالف الوطني مع جبهة منصات الغربية وجبهة المتملقين المنتظرين صفوفا على موائد الامراء في الرياض وقطر او المتسكعين على ارصفة اربيل مثل هذا السافل وعلى القنوات العراقية خصوصا الشرقية وبالاخص الزميل احمد ملا طلال ان يختار نوع المتشددين الذين يظهر معهم لاكما ظهر مع هذا المنحط الذي لم ار وقحا ولا متسافلا مثله ابدا فهو لا يجيد الا رصف العبارات المتسافلة وان يختار اشخاصا مهذبين ومؤدبين لكي نفهم اولا من هو الفريق السني الذي نحاوره في اطار التسوية الوطنية والمسألة الاخرى ان نشاهد برنامجا هادئا تستعرض فيه الاراء بحرية واحترام وادب وان نمتع انظارنا بمشهد الاراء السياسية التي تختلف بادب وتتفق بادب ايضا.