دعماً لقواتنا البطلة..حملة وطنية للتبرع بالدم

بغداد / البينة الجديدة

نظم قسم الصحة والسلامة المهنية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع مصرف الدم الوطني العراقي امس الثلاثاء الحملة الوطنية للتبرع بالدم في مقر المركز الصحي بالوزارة وذلك دعما لقواتنا المسلحة من الجيش والحشد الشعبي، تزامنا مع القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كافة محافظات العراق من العصابات الإجرامية وتحت شعار (دمي لوطني) وقال مدير الصحة والسلامة المهنية احمد كاظم عبد الأمير أن الوزارة تعهدت بمشاركة قواتنا المسلحة من الجيش العراقي والحشد الشعبي للتبرع بالدم وهي مشاركة بسيطة قياسا لما يقدمه الإبطال من تضحيات جسام للدفاع عن تراب العراق مبينا إن الوزارة دأبت على التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر مشاركة منها بالواجب الوطني



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