دروع بشرية… جديد السينما العراقية

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

بدعم من وزارة الرياضة والشباب دائرة فنون الشباب سينتهي قريبا» انتاج الفليم السينمائي العراقي الجديد (دروع بشرية) تأليف وأخراج محمد الامارة وبطولة الفنانين صلاح سالم وسيد فياض ورانيا البياتي وسلوى الخياط وبمشاركة عدد من مقاتلي الجيش العراقي لواء 42 البطل والفلم يتناول حكايات العوائل التي اسرتها عصابات داعش عن دخوله الاراضي العراقية وكيفية انقاذهم من قبل قواتنا المسلحة والحشد الشعبي الأبطال في المعارك التي دارت بمنطقة أيمن الموصل وعملية تحريرهم بالكامل من الحصار المفروض عليهم بعد ان يتم قتل جميع الدواعش والتخلص منهم والفيلم يتم تصوير كافة مشاهدة في قضاء المدائن وباشراف فني من قبل د محمد عمر ممثلا» عن وزارة الشباب الداعمة للعمل أضافة الى المشرفين فنيا» ناطق سعدي وفلاح العزاوي وتصوير (علي الدباس) ومدير الصوت (سلام سعدي) ومدير الانتاج سيد فياض يساعده امجد العتابي والمشرف العام د. فائز العبيدي مدير عام دائرة فنون الشباب .



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