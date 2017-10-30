داليا مصطفى في ضيافة «الجمعة في مصر»

في حلقة الجمعة، قدمت د. ياسمين سعيد برنامجها بتحية خاصة لأبطال الجيش المصري الذين حققوا نصر أكتوبر العظيم، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تزامنت مع عرض الحلقة وحلت النجمة داليا مصطفى ضيفة على البرنامج، وتحدثت عن تواجدها بالساحة الفنية، وأحدث أعمالها، وحقيقة مشاركتها هي وزوجها الممثل شريف سلامة في عمل فني سويًا برنامج «الجمعة في مصر» يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة «MBC مصر»، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.



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