داعيا البرلمان الى مراجعة قراره بشأن الاستفتاء البارزاني:العقلية الحاكمة في العراق لا تقبل بالتعايش

بغداد / البينة الجديدة

دعا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني البرلمان العراقي الى مراجعة قراره بشأن رفض الاستفتاء المقرر اجراؤه في الاقليم في الـ25 من ايلول الحالي، معتبراً أن «العقلية الحاكمة» في العراق لا تقبل بالتعايش.وقال البارزاني ، إن «قرار الاستفتاء ليس شخصيا وحزبيا وانما هو قرار للشعب الكردستاني»، مشيراً الى أن «القرار كان جريئاً».وأضاف البارزاني أن «قرار الاستفتاء جاء بسبب فشل التجارب الماضية في التعايش التي كانت نصيب الشعب الكردستاني منها التدمير وعمليات الانفال»، لافتا الى ان «العقلية الحاكمة في العراق لاتقبل الشراكة».ولفت البارزاني الى أنه «حان الوقت ليقرر الشعب الكردستاني مصيره»، معرباً عن استغرابه من «مواقف بعض الاصدقاء الذين يطالبون بتأجيل الاستفتاء».وشدد البارزاني «نحن ضد العداء للشعوب»، مؤكداً على «توطيد روح التاخي بين العرب والكرد والتركمان والارمن والمكونات الاخرى».واشار البارزاني الى انه «لا نريد الحرب ونمد يد التعاون والتاخي للجميع»، مستدركاً بالقول «اما الذي يريد كسر ارادة الشعب الكردستاني فليجرب نفسه».



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